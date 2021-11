Notes: Strašidelné fotky z nemocnic. A pověření, které vlastně nic neznamená, ale zní velkolepě

Nová vládní očkovací kampaň pracuje s drastickými fotografiemi. Polskem otřásají demonstrace proti potratovému zákonu, kvůli němuž zemřely další ženy. Uprchlíci chycení v pasti mezi Běloruskem, Polskem a Litvou na tom jsou den ze dne hůře. Dnes vybral a sestavil Petr Koubský.

PREZIDENT ZEMAN POVĚŘIL PŘEDSEDU ODS PETRA FIALU jednáním o sestavení vlády. Fiala oznámil, že pověření přijímá. Politicky to je očekávaný krok, ústavně bezvýznamný – jak vysvětlujeme, nic jako „jednání o sestavení vlády“ česká ústava nezná. Fiala a další koaliční lídři na něj také samozřejmě nečekali, vyjednávali ode dne voleb a vláda je teď víceméně sestavená, otazník visí hlavně nad ministry za Piráty, kteří jsou závislí na hlasování stranického fóra (viz dále).

SENÁT ASI NEBUDE HLASOVAT O PŘEVODU PREZIDENTSKÝCH PRAVOMOCÍ podle článku 66 Ústavy. Tak to doporučuje jeho ústavní komise. Prezident Zeman je podle ní již schopen své základní pravomoci vykonávat.

ZÍSKÁ HNUTÍ ANO POST PŘEDSEDKYNĚ ČI PŘEDSEDY POSLANECKÉ SNĚMOVNY? Je to nejdůležitější a nejprestižnější politická funkce, na kterou má ANO naději, není tedy divu, že o ni usiluje. Až dosud chtělo Babišovo hnutí prosadit na toto místo ministra Karla Havlíčka, ukazuje se však, že ten kandidovat v tuto chvíli nemůže, protože je stále ještě členem vlády. Vítězná koalice Spolu tak jako tak chce předsednictví ve Sněmovně pro sebe, konkrétně nejspíš pro Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09).

JAK SE ROZDĚLÍ OSTATNÍ FUNKCE VE SNĚMOVNĚ? V tom už je víceméně jasno, strany si rozdělily posty místopředsedů (čtyři z vládních stran, dva z ANO, žádný z SPD, která však nominovala Tomia Okamuru) a předsedů výborů. Spor se vede především o křeslo místopředsedy pro bývalého předsedu Radka Vondráčka (ANO). Vládní poslanci ho nechtějí, ANO na jeho nominaci trvá.

PŮJDOU PIRÁTI DO VLÁDY? O tom rozhodne vnitrostranické referendum, které proběhne o víkendu. Zatím není jasné, zda v něm bude potřeba prostá, nebo dvoutřetinová většina. Právě to může rozhodnout o výsledku. Vedení strany prosazuje většinu prostou, která by jim vstup do vlády nejspíš schválila.

NOVÁ VLÁDNÍ OČKOVACÍ KAMPAŇ BUDÍ VÁŠNĚ. Fotografie těžkých pacientů z jipek doprovázené velmi přímočarými slogany vidí někteří jako neetické, jiní jako přiměřené situaci. (Pokud kouříte, vídáte podobně drastické obrázky a slogany na krabičce svých hřebíčků do rakve denně. Kdysi také budily vášně.)

OČKOVÁNÍ JE DŮLEŽITÉ, ALE MÁ SVOJE MEZE. Pokládat očkované lidi za automaticky bezinfekční je nesprávné. Jde o politické rozhodnutí, které se dá sice pochopit, doba jeho užitečnosti však pominula. Tak vyznívá několik našich článků, jež tento problém zkoumají z různých stran:

Názory odborníků, jako jsou Ruth Tachezy, Roman Prymula, Marián Hajdúch či Omar Šerý.

Komentář k současné covidové situaci a vyhlídkám do budoucna (první část, druhá část): „Využíváte-li výhod fungující společnosti, pak je morální přispět k tomu fungování jehlou ve svém rameni, v opačném případě se vezete zadarmo.“

Aktuální díl podcastu Studio N, který se sice jmenuje Návod na zkrocení pandemie, ale správně by to mělo být „Povzdech nad tím, co by se mělo stát, ale nejspíš nestane“.

POLÁCI DEMONSTROVALI proti zákonu, který zakazuje potrat i v případě ohrožení života matky. Úmrtí několika žen se stala impulzem k víkendovým shromážděním, jichž se v sedmdesáti polských městech zúčastnily stovky tisíc lidí. „Ani jednej więcej“ (už ani jednu), zní slogan, který požaduje, aby se tato praxe zrušila. Zákon přitvrdil do nynější podoby loni v říjnu výnosem Ústavního soudu. Lékař, který by nepočkal na smrt plodu, než k potratu přikročí, riskuje osm let vězení. (Když počká, riskuje smrt ženy a – kolik? jen osm, nebo všechny? – roky výčitek svědomí.)

KRIZE NA HRANICÍCH BĚLORUSKA A EU SE STUPŇUJE, Litva vyhlásila v pohraničním pásmu nouzový stav a přesouvá tam vojenské jednotky, stejně jako to již dříve učinilo Polsko. Uprchlíci na běloruské straně se snaží proniknout na území některého ze států Unie. Jsou v bezvýchodné situaci, nechali se Lukašenkem nalákat, Polsko a Litva je nevpouští, běloruská armáda jim zase uzavřela cestu zpět od hranic – a počasí se zhoršuje. „A diktátor Lukašenko o sobě prohlašuje, že není šílenec,“ podotýká k tomu suše naše reportérka Petra Procházková.

Další důležité zprávy

Městský soud v Brně rozhodl o podmíněném propuštění Davida Ratha z vězení s délkou zkušební doby sedmi let. Rath byl odsouzen na sedm let, odseděl z toho už právě polovinu. Někdejší významný politik však zatím civilní šaty nechystá; státní zástupkyně okamžitě podala proti rozhodnutí stížnost.

Podpora prezidenta Bidena klesla na 38 %, což je dosavadní minimum od nástupu do funkce.

Případem známého psychiatra Jana Cimického, obviněného ze sexuálního zneužívání pacientek, se začala zabývat policie.

Naše publicistika

Před deseti lety zemřel spisovatel Arnošt Lustig. Proslavilo ho – právem – literární ztvárnění šoa, například skvělá novela Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. Jeho dílo bylo ale členitější a jeho osobnost ještě více. Na Lustiga a na jeho život, někdy odpovídající překladu jeho příjmení, jindy ne tolik, vzpomíná v obsáhlém eseji jeho životopisec Karel Hvížďala. V těchto dnech mu vychází kniha rozhovorů s Lustigem nazvaná Vlna štěstí.

ABBA natočila nové album – po pauze, která trvala bez tří týdnů čtyřicet let. Podle našeho recenzenta je hodně podobné těm někdejším. (Podle mne, který ho poslouchám právě teď, jim není podobné. Je dočista stejné.) To asi nebude nikdo brát jako špatnou zprávu: skalní fanoušci mají radost, všem ostatním to je jedno.

Nejlepší českou stavbou roku je podle České komory architektů rekonstrukce paláce hradu Helfštýn. Získal ji olomoucký Atelier-r. Rekonstrukce možná není správné slovo: jde o vestavbu přiznaně moderních prvků, o setkání třináctého a jednadvacátého století. Helfštýn, který leží u Lipníka nad Bečvou, kdysi střežil průchod Moravskou branou. Prošel mnoha dostavbami a opravami. Patří k největším hradním komplexům v Evropě.

Zajímavosti odjinud

Hraje na trubku, která je dlouhá jednu míli a poháněná dračím ohněm. Na kytaru, jejíž struna netlumí vibrace, ale zachovává je navždy. Plus na další hudební nástroje, které nemohou existovat. Natočil s nimi album. Jak? Snadno: jejich zvuk počítačově simuluje. Je to hudba, která by se možná líbila mimozemšťanům. Nebo by naopak rozpoutala meziplanetární válku.

Lenna Forsén a osudy její ikonické fotografie, kterou určitě znáte. Jen vás nikdy nenapadlo zeptat se, kdo je ta žena.

Hackeři kradou data do zásoby – aby prolomili jejich šifrování, až to jednou budou umět kvantové počítače. Tvrdí to odborníci pracující pro americkou vládu. A vymýšlejí protiopatření.

Citát pro dnešní den

Ar­rakis učí filo­zofii nože – uřízneš to, co není dokončené, a řekneš: „A teď už je to dokončené, protože to končí zde.“

– Frank Herbert: Duna