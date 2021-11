Brutální očkovací kampaň budí emoce. „Nabídku ministerstva jsem zvažoval dva dny,“ říká autor snímků

Ministerstvo zdravotnictví odstartovalo kampaň, která má pomocí drsných fotografií covidových pacientů z nemocnic motivovat lidi k očkování. „Chápu, že pro někoho mohou být tyto snímky za hranou. Ale pokud by to mělo jednomu jedinému člověku zachránit život, splnilo to svůj cíl,“ říká autor fotografií Lukáš Bíba.