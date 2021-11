Hrozí rozpad Bosny a Hercegoviny a nová válka? Vysvětlujeme, co se děje v multietnickém státě

Události v BaH poslední měsíce směřovaly k výše uvedenému příměru. Stejně jako následky po povodni se budou odklízet dlouho a těžko, politická situace hrozící propuknutím nekontrolovaných separatistických tendencí v BaH se bude vracet k normálu velmi obtížně.

Co se vlastně událo v posledním roce? Pro pozorovatele dění v BaH není současná situace nijak překvapivá.

Od roku 2006 postupně dochází k pnutí mezi dvěma státními entitami v BaH a třemi etnickými skupinami.

Dynamika tohoto pnutí se odvíjí na půdorysu testování překračování různých červených linií a porušování mezinárodních dohod, které vycházejí z Daytonské mírové smlouvy z roku 1995.

Toto testování je střetem mezi

V dubnu Milodar Dodik eskaloval spor týkající se kompetencí v orgánech, které sdílejí obě entity. V tomto případě se vyostření sporů týkalo majetků ve vlastnictví bosenské armády.

K pochopení půl roku trvajících sporů je nutné pochopit motivace a dynamiku klíčových aktérů.

Pod rouškou sporu týkajícího se etnického soužití se jedná o spor o majetek, upevňování vlastních pozic a financování nákladných aktivit hospodářské právní šedé zóny.

Tento spor je následně přiživován zneužíváním údajné neschopnosti etnického soužití.

Současná hrozba rozpadu BaH byla jiná v tom, že reakce EU a USA na situaci de facto dlouho nepřicházela, čehož využily Rusko a Čína.

Milodar Dodik v minulých měsících zostřil rétoriku vůči bosenským institucím. To doplnil ostentativním porušováním Daytonských dohod, kdy se diplomatickou ofenzivou snažil si na svoji stranu přiklonit zástupce ambasád některých členských států EU na území Východního Sarajeva, tedy na území Republiky srbské (RS).

Prakticky až do října se zděšení nad vývojem v BaH ozývalo jen z odborné komunity. Bod zvratu nastal v polovině října, kdy bezpečnostní složky RS demonstrovaly na Jahorině svoji bojovou pohotovost.

V tento moment se zdánlivě lokální problém přenesl i do mezinárodní politiky.

Na počátku listopadu (3. 11.) měla Rada bezpečnosti OSN hlasovat o prodloužení mandátu evropské mise EUFOR. Neschválení jejího mandátu Ruskem a Čínou by pro EU a USA znamenalo diplomatický debakl. Právě tuto kartu rozehrál Milodar Dodik svojí diplomatickou aktivitou. Ve dvou týdnech před hlasováním se mu podařilo vyvolat strach, který v BaH v takové míře vznikl poprvé od války v roce 1995.

Současná situace trochu připomíná počátek 90. let, kdy nikdo do poslední chvíle – kromě těch informovaných – nevěřil, že konflikt v BaH může tak rychle eskalovat.

Opět se v celém příběhu stává ústředním motivem boj o moc a majetek a opět mezinárodní společenství není schopno situaci adekvátně analyzovat a včas zakročit.

Podle Marty Szpalyové, odbornice na Západní Balkán z Centra pro východní studia, se situace liší od 90. let v tom, že zejména Republika srbská je demograficky decimována ekonomickým vysidlováním.

Podle Adnana Huskiće, lektora politologie na Sarajevské škole vědy a technologií (SSST), vývoj k této situaci směřoval už od posledních voleb v roce 2018 a pouze se čekalo, kdy nastane skutečný problém.

Pro pochopení, proč situace eskalovala teď, je nutné vzít v potaz tři skutečnosti.

Spekuluje se o finančních problémech Republiky srbské, kdy lidé už nechtějí snášet útrapy ze strany vlády Milodara Dodika. Minulý rok po jeho neúspěchu v komunálních volbách nastal v Banja Luce výpadek elektřiny vnímaný obyvateli jako pomsta voličům, kteří ho nevolili.

Druhým faktorem je až téměř urputná snaha prezidenta Srbska Aleksandara Vučiće zůstat mimo dění v BaH. Srbská média vývoj v BaH téměř ignorují, což může značit, že se Srbové nechtějí zapojovat do lokálních sporů, které nemohou nebo nechtějí mít zcela pod kontrolou. Tento postoj je relativně nový, protože bez Bělehradu se v prostoru bývalé Jugoslávie de facto neodehraje žádné zásadní politické a ekonomické rozhodnutí.

Třetí rovinou je skutečnost, že všichni tři zástupci etnik mají své partikulární mocenské a majetkové cíle, kterými drží v kleštích bosenskou administrativu. Hodnocení jejich kroků je třeba vnímat optikou maximalizace zisku, který je v rozporu se zájmy BaH jako státu.

Kombinace těchto faktorů nepočítá s jednou proměnou – někdo učiní náhlé rozhodnutí, které povede k rychlé eskalaci reálného násilí.

Ekonomický a politický zmar může být rozbuškou, která sice nebude primárně etnicky motivovaná, ale další reakce už mohou být ve spirále násilí 90. let.

Právě nejisté odhodlání bojovat způsobené ekonomickou deprivací může vyústit do reakce, ze které budou všichni překvapeni. V uplynulých týdnech se totiž poprvé od konce války objevily projevy strachu z násilí a snahy neopakovat stejné chyby jako v letech 1991 a 1992.

Po návštěvě zmocněnce USA pro Západní Balkán Gabriela Escobara se zdá, že situace směřuje ke zdánlivému zklidnění. Milorad Dodik získá přístup k armádním majetkům, Dragan Čović bude dále usilovat o reformu volebního systému tak, aby v dlouhodobé vizi Chorvaté získali svoji entitu jako Srbové.

Jak píše analytik Toby Vogel, Dodik si v zásadě vyzkoušel, že si může dělat, co chce, a spojit se, s kým bude chtít. Zároveň v současné krizi výrazně posunul hranice, kdy bude schopen použít násilí jako prostředek k dosažení svých cílů.

