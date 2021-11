ABBA vyždímala svoji legendu. Při poslechu až příliš často pocítíte déjà-vu

Ať už si o švédské popové ikoně myslíme, co chceme, jedno se jí nikdy nedalo upřít. Vzorová hitmakerská schopnost trefit se na první dobrou do vkusu masového publika. Nebo nevkusu masového publika, dalo by se snadno jedovatě dodat. Počet evergreenů, které ABBA v 70. letech a na samém počátku osmé dekády přivedla na svět, ovšem nedovoluje práci čtveřice, po muzikantské a produkční stránce navíc vždy dokonale profesionální, jen tak bagatelizovat. ABBA těšila a stále těší masy lidí, což se počítá, i když často naplňovala definici termínu kýč.

Když taková legenda vydá po čtyřiceti letech mlčení novou desku, není divu, že vyletí na vrcholky hitparád. A to doslova dříve, než si lidé stihnou nahrávku poslechnout, tedy s výjimkou pilotních singlů. Vždyť pouhé tři dny poté, co vydavatel album ohlásil, zaznamenal