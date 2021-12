Potravinové banky lidem rozdávají menstruační vložky od správy hmotných rezerv. Největší zájem je na Ostravsku

Stát by měl vložky podle Láchové potravinovým bankám posílat častěji. „O hygienické potřeby jako takové zájem je a do určitě míry je limitován našimi možnostmi,“ řekla Deníku N. Občas prý tyto výrobky darují firmy nebo jednotlivci, vždy jde ale o menší množství. „Museli jsme vybírat, kam jich kolik poskytneme,“ poznamenala Láchová.

„Pokud si ženy v nouzi už jednou na dodávky zvyknou a bude to něco, s čím mohou počítat, určitě jim to usnadní život. Myslím, že je podobné množství v návrhu k distribuci i pro příští rok,“ dodala.

Původní plán: nižší DPH

Poskytnutí milionů vložek potravinovým bankám má být opatřením proti takzvané menstruační chudobě. V té se ocitají ženy, které nemají dost peněz na to, aby si opatřily adekvátní hygienické pomůcky.

Babišova vláda schválila rozšíření strategických zásob státu o deset milionů vložek do konce roku 2023 letos v květnu. „Menstruační chudoba je typické společenské tabu. To, že se o ní příliš nehovoří, bohužel neznamená, že neexistuje. Je to problém, který v České republice trápí a skličuje přibližně