Šmejdské dopisy zřejmě posílala i má bývalá firma. Úřad měl odebírat licence, říká podnikatel Palaščák

Jan Palaščák před lety prodal svou firmu Amper Market manželům Haně a Jiřímu Písaříkovým, kteří ji zařadili do své energetické skupiny Bohemia Energy. Sám Palaščák byl klientem skupiny. Po jejím pádu tak musel s rodinou přejít k nouzovému dodavateli poslední instance. Konce velkého dodavatele energií lituje, i když jeho přístup k byznysu nijak nehájí. Z prodeje energií se Palaščák už před lety stáhl, v energetice ale působí nadále. Se svou skupinou Amper, která nemá s Písaříkovými nic společného, teď například rozjíždí vlastní kryptoměnu, přes niž si běžní lidé mohou koupit emisní povolenky a tím snížit svou uhlíkovou stopu. „Jen v EU jsou desítky milionů těch, kteří chtějí s klimatickou změnou něco dělat. Právě to je naše cílová skupina,“ říká osmatřicetiletý podnikatel, jenž je známý také jako sponzor koalice Pirátů a Starostů.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Proč by bylo vhodné, aby měli dodavatelé povinně část energií kupovat s předstihem?

Co by teď měli dělat lidé využívající nouzového režimu energetických dodavatelů poslední instance?

Proč by mohlo být lepší, kdyby jaderné elektrárny vznikaly za soukromé peníze.

Jak se významný sponzor koalice PirStan dívá na volební výsledek Pirátské strany.

O Amper Marketu, jenž jste vybudoval a který dnes vlastní manželé Písaříkovi, se mluvilo jako o zlatém vejci skupiny Bohemia Energy. Nejspíš proto, že jde o jedinou firmu Bohemia Energy, která nemusela přerušit dodávky energií. Teď ale pan Písařík prohlásil, že je nyní Amper Market ztrátový. Až dodá energie zákazníkům z řad menších podniků a různých úřadů, měl by příští rok skončit. Co na to říkáte?

To, že Amper Market z firem skupiny Bohemia Energy vydržel nejdéle, o něčem svědčí. Jeho byznysmodel postavený na nákupu energií přímo od výrobců byl zkrátka nastavený správně.

Jestli je teď Amper Market ztrátový, nebo ne, nedokážu tři roky po jeho prodeji říct. Pokud by tam obchodní pozice, které jsem ve firmě zanechal, zůstaly dodnes, šlo by o zlaté vejce v hodnotě několika miliard korun. Takové pozice už tam ale zřejmě nejsou, takže už o zlaté vejce nejde, jak ostatně řekl i pan Písařík.

Mrzí vás, že Bohemia Energy před měsícem fakticky padla?

Jsem konfrontován s tím, že teď pana Písaříka až příliš chválím. Přece jen jsem Písaříkovým prodal Amper Market, což mě vede k jisté míře korektnosti. Změna situace na trhu mě proto hned nevede k tomu, abych ze dne na den změnil své chování.

Tato situace samozřejmě není příjemná. Sám jsem teď skončil u dodavatele poslední instance (tento institut je také označován zkratkou DPI, pozn. red.), konkrétně u PRE, takže jsme si s rodinou museli hledat nového dodavatele. Do toho radíme klientům, kterým řešíme energetický management a úspory, jak se v této situaci zachovat.

Bez toho, abych měl nějaké zákulisní informace, je teď z veřejných zdrojů jednoznačné, že měla Bohemia Energy krátkou pozici. Neměli zkrátka nakoupeno dost energií na to, kolik toho prodávali. Takový přístup vám může vycházet dlouho, ale ne pořád. Příliš sázet na krátké pozice je zkrátka nezdravé.

Jaký přístup je podle vás tedy zdravý, pokud se bavíme o objemech nákupů energií pro okamžitou spotřebu a těch, které si dodavatelé nakupují do zásoby?

To jsem připravený konzultovat, pokud by se například měnila legislativa nebo regulace. Už padly návrhy, že obchodníci musí mít dopředu nakoupeno 100 procent energií. Jenže co je to 100 procent? Sto procent z čeho? To nemá na trhu nikdo.

Za mě Amper Market od roku 2011 do roku 2018 dodržoval interní směrnici risk managementu, kdy jsme měli nakoupeno na následujících dvanáct měsíců minimálně 75 procent energií a reálně jsme se pohybovali okolo 90 procent. To je zdravé.

Pokud je například teplá zima nebo nějaký hospodářský útlum, spotřeba klesne řekněme o deset procent oproti očekávání. Vy zase nemusíte vracet nakoupenou energii na trh, kde jsou ceny při menší spotřebě nižší.

Můj návrh na případnou regulaci je