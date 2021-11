Musíme přehodnotit vztahy s Ruskem a Čínou. Ohledně Tchaj-wanu nejsem nestranný, říká kandidát na ministra Lipavský

Na co se v rozhovoru Jana Lipavského ptáme: Do jaké míry chce přehodnotit vztahy s Čínou a Ruskem? Koho v Asii vidí jako partnera místo Číny?

Proč nechce přesunout ambasádu v Izraeli do Jeruzaléma, jak to prosazuje prezident Miloš Zeman?

Kterým velvyslancům a proč by zrušil vyslání do zahraničí?

Stále není jasné, jestli půjdou Piráti do vlády, protože celostátní fórum o tom bude hlasovat až o víkendu. Vy jste ale jediným kandidátem na ministra zahraničí. Jak jste na tuto pozici připraven? Máte dostatečnou kvalifikaci?

Čtyři roky jsem se věnoval zahraniční politice ve Sněmovně jako místopředseda zahraničního výboru. Znám ministerstvo, znám zahraniční agendu a jsem politickým kandidátem na tu pozici.

Máte na to dostatečnou průpravu? Máte vystudovaný pouze bakalářský obor v oblasti mezinárodních vztahů a byl jste dva semestry ve Velké Británii. Je to dost na post ministra zahraničí?

Ministr zahraničních věcí je politická pozice. Není to jen o řízení ministerstva, které má tři tisíce zaměstnanců a osm miliard rozpočet, desítky zastupitelských úřadů. Je to také o tom, že dokážete dělat zahraniční politiku a navazovat vztahy s ostatními ministry zahraničních věcí a s dalšími hráči. Dokážete uvnitř politické sféry vytvářet politický konsenzus a pomáhat jiným aktérům domácí politiky vytvářet zahraniční politiku a snažit se, aby mluvili jedním hlasem. Není to tedy manažerská úloha řízení Černínského paláce, ale i úloha politická, a tu jsem poslední čtyři roky měl možnost se naučit.

Jaká bude vaše taktika, když vás prezident nebude chtít přijmout? Co když dopadnete jako Miroslav Poche s Michalem Šmardou z ČSSD?

Ústava mluví poměrně jasně.

Ano, mluví, ale prezident už v minulosti ukázal, že je schopen ústavu vykládat poměrně kreativně.

Návrh na jmenování ministrů nese premiér a je to věc pana předsedy Fialy, aby to řešil. Dohoda pěti politických stran se hledala poměrně dlouho. A personální nominace figurovaly na pozadí celé té dohody. Pokud by do toho nyní vstoupil prezident s tím, že bude nějaké jméno vetovat, do té dohody pěti stran zasáhne. Jsem připraven s prezidentem mluvit, setkat se s ním a dále s ním komunikovat.

V programovém prohlášení píšete: „Budeme rozvíjet tradiční strategické partnerství s Izraelem, zejména v oblasti bezpečnosti, vědy, výzkumu a inovací.“ Co ale přesun ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma? Pokud vím, vy jste proti přesunu, zatímco prezident Zeman je jeho zastáncem. Jak se s tímto rozporem popasujete?

Toto téma je tady desítky let. Zastávám názor, že Česká republika by měla prosazovat