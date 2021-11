PolitikoN: „Prosedět hodiny“ ve Sněmovně Havlíčkovi najednou nevadí a proč odpovídat na otázky Deníku neomarxisty

Přesně měsíc po volbách usedli ve Sněmovní ulici v Praze zvolení poslanci do svých lavic. Složili slib, ve středu je čeká volba vedení. Do něho překvapivě kandiduje i dvojministr Karel Havlíček (ANO), který chce být rovnou šéfem dolní komory. A v závěru PolitikoNu předsedovi Tomiu Okamurovi vysvětlíme, proč má coby volený zástupce odpovídat na novinářské dotazy, a to i když mu je pokládá Deník neomarxisty. Dnešní politické dění pro vás shrnula Hanka Mazancová.