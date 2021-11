Notes: Od bezpartijního covidu ke stranické politice a zase zpátky

Ale popořadě, tedy od prostředka. Jestli někdo dokáže něco srozumitelně vysvětlit, pak je to kolega Petr Koubský. Přesvědčivě ve svém textu dokládá, že očkování je to nejlepší, co proti covidu-19 máme, ale bezinfekčnost nezaručuje. Jednoduše a přehledně popisuje všechna pro a proti a rozebírá i rozhodnutí netestovat již očkované lidi a také rizika, které přináší.

A jak se na zpřísnění pravidel včetně povinné karantény i pro lidi, kteří již dostali obě dávky vakcíny, dívají odborníci? Ptala se jich na to Eliška Hradilková Bártová.

Další pozoruhodné (eufemismus) rozhodnutí dosluhující vlády si vzala na paškál Iva Bezděková v komentáři s ironickým titulkem Proč bychom měli školy testovat, když je můžeme zavřít? Vše totiž hovoří pro to, aby byli žáci základních škol, jejichž třídy jsou v současné době úplně nejlepším místem, kde se covid-19 může bez zábran šířit, testováni na jeho přítomnost. Ti mladší nemohou být očkováni, nikdo z nich nemusí nosit roušku… a tak si virus mohou předávat nejen mezi sebou, ale i jej přinést domů sourozencům, rodičům, prarodičům. Ale testovat se prostě nebude. Prý bude možná lepší školy zavřít…

K zajímavému srovnání vybízí článek našeho spolupracovníka ze Španělska Václava Rákose. Království za Pyrenejemi minulý rok pandemie zasáhla – na rozdíl od České republiky – vskutku silně. A jak to vypadá, když se taková země – na rozdíl od České republiky – poučí?

Od bezpartijního covidu vzhůru do stranické politiky. Lídři vznikající vlády Petra Fialy v pondělí podepsali koaliční smlouvu i programové prohlášení. Dokument o 43 stranách obsahuje přehled toho, čeho chce kabinet dosáhnout. Dvanáct prioritních oblastí (patří mezi ně vyrovnané finance, bydlení, digitalizace, důchodová reforma nebo zlepšení politické kultury) rozebírají kolegové Jan Tvrdoň a Prokop Vodrážka.

Ještě podrobnější vhled do jednotlivých kapitol nabízejí analýzy, které jsme pro vás sesypali do společného souhrnu.

Politolog Jiří Pehe ve svém komentáři upozorňuje na to, že prezident Zeman sice slíbil jmenovat Fialovu vládu bez průtahů, ale to ještě neznamená, že to udělá. A rozebírá i další nástrahy, které se koalici do cesty k převzetí moci mohou postavit.

Další články už jen ve zkratce:

Autoritářský prezident Lukašenko používá zástupy běženců na bělorusko-polské hranici jako živý štít a Polsko žádá o pomoc NATO.

Čínští komunisté se děsí v zemi sílícího hnutí #MeToo. Jakmile se dotkne někoho ze stranických funkcionářů, zasáhne cenzura.

Daniel Křetínský je blízko k převzetí podílu v anglickém fotbalovém klubu West Ham. Změní se něco pro Spartu?

A Luboš Pospíšil žije rock’n‘rolls poezií, k narozeninám si nadělil album.

A vlastně jsem vám v úvodu ještě slíbil toho Havlíčka. Bylo to určitě hodně důležité, jako ostatně většina věcí, které od něj slyšíme. Ale já už to zapomněl. Tak tady dávám na jeho úvahy odkaz.

Co si přečtete v zítřejším tištěném vydání Enka:

– Dvanáct priorit pro Fialovu vládu

– Písařík: Růst cen se nedal předvídat

– Změní se maturity i přijímací zkoušky

– Havlíček: Nedovedu si představit, že by ANO nepostavilo Babiše

– Díky čemu Španělé v pandemii uspěli?

– Komentář: Proč školy testovat, když je můžeme zavřít

– Už zase kráčíme do tmy. Snad obstojíme lépe než loni

– Deset let bez Arnošta Lustiga

– Křetínský je blízko vstupu do West Hamu

Co dál stojí za povšimnutí

Skotský noční klub bude akumulovat teplo vycházející z tancechtivých návštěvníků, nabíjet jím termobaterie a získanou energii využije k pohonu ventilace. Napsala to BBC.

Američan, po kterém ve Spojených státech vyhlásili pátrání, protože se zúčastnil lednového útoku na Kapitol, ilegálně překročil hranice Běloruska, kde požádal o azyl, informovala ČTK.

Psychiatr Cimický, jehož několik žen obvinilo ze sexuálního obtěžování, by neměl dostat státní vyznamenání, sdělil Deníku N Andrej Babiš.

A Jiří Písařík, majitel Bohemia Energy, která přestala nedávno dodávat spotřebitelům elektřinu a plyn a on kvůli tomu přišel o spousty peněz, se na tiskovce rozplakal. Chápu.

Jak šéf Bohemia Energy Písařík před novináři způsob ukončení dodávek energií domácnostem hájil a co nevysvětlil, popisujeme zde.