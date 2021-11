Korespondenční volba, férovější exekuce a méně lidí za mřížemi. Co plánuje vznikající Fialův kabinet v justici?

Zástupci uskupení, která mají tvořit vznikající Fialovu vláda, dnes podepsali koaliční smlouvu. Jak by podle ní měla v příštích letech vypadat česká justice? Efektivní soudy, u kterých se případy netáhnou neúměrně dlouho, férovější exekuce dbající jak na vymahatelnost dluhů, tak na dopady na dlužníky a kromě přímé represe také alternativní tresty a programy na snížení recidivy odsouzených.

Ministrem spravedlnosti bude zřejmě Pavel Blažek z ODS, koaliční program přesto nese stopy vizí obou volebních koalic, tedy Spolu a Pirátů a Starostů. Ostatně zástupce druhé zmíněné aliance má obsadit místo ministra pro legislativu. Nejčastěji se mluví o místopředsedovi Pirátů Jakubu Michálkovi.

Lidé žijící v zahraničí mají například moci volit korespondenčně, což chtěly obě koalice. Naopak zavedení manželství pro stejnopohlavní páry, které nejvýrazněji odmítá KDU-ČSL, v prohlášení chybí a dokument nabízí pouze „úpravu právních podmínek pro registrované partnery“.

Z programu Pirátů a Starostů se do nové listiny naopak dostal zákon o whistleblowerech a větší ochrana obětí domácího a sexuálního násilí.

Rychlejší soudy s elektronickým spisem

Jednou z velkých priorit má být fungování soudů a soudnictví. Pokud by se podařilo naplnit program, čekala by české soudnictví velká zákonná změna. Současný občanský soudní řád a trestní řád jsou z 60. let minulého století, byť se po revoluci dočkaly úprav, které je měly přizpůsobit fungování v demokratickém právním státě.

