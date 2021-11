Z dějin polistopadové Sněmovny: opozice ji vedla jen tehdy, když měla trumfy

Z osmi předsedů Poslanecké sněmovny od roku 1993 a dějin obsazování tohoto vysokého postu neplyne tradice, že by místo v čele dolní komory parlamentu náleželo opozici. Vicepremiérka Alena Schillerová to nyní obhajuje s argumentem o kontrole vlády, ani její hnutí ANO tak ale vůči opozici nepostupovalo, když vládlo.

Nominaci vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) do čela Sněmovny za dosud ještě hlavní vládní hnutí oznámila šéfka jeho poslaneckého klubu, rovněž vicepremiérka Alena Schillerová.

„Jsme nejsilnější opoziční stranou. Domníváme se, že opozice by měla kontrolovat vládu, to je role Poslanecké sněmovny. Nám to není zatím z hlediska budoucí vládnoucí koalice umožněno, nejsou nám nabídnuty takové výbory, funkce, abychom mohli účinně tuto kontrolní funkci vykonávat,“ uvedla.

Pohled na historii obsazení postu předsedy Sněmovny ukazuje, že