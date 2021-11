Co teď zbývá vládě v boji s covidem? Mnoho ne, ale dva schůdné kroky by situaci zlepšily

Komentář Petra Koubského: covidová situace není dobrá. Věřili jsme, že skutečná krize už v Česku nenastane, teď se do ní ale řítíme. Co si s tím má počít každý z nás a co bychom mohli poradit vládě?