Letos uběhlo deset let od smrti spisovatele Arnošta Lustiga, na jehož knihy Noc a naděje, Démanty noci, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou či Dita Saxová řada lidí i díky filmům nemůže zapomenout, protože popisují utrpení Židů, které si do té doby neuměli představit, přestože se dotýká i jejich rodin. Výbor z jeho textů psaných pro rozhlas Vlny štěstí připravila spisovatelova dcera Eva a vyšel nedávno knižně. A v kulturním centru Libeňský svět na Praze 8 probíhá výstava věnovaná tomuto spisovateli, jenž byl nominován na nejvýznamnější světové ceny za literaturu.

Deset let bez Arnošta Lustiga, veselého labužníka života i inspirace pro naši sebereflexi

Nejdříve se musím přiznat, že s Arnoštem Lustigem jsem se znal třiapadesát let. Poprvé jsme se setkali v roce 1959 v redakci Mladého světa, která tenkrát sídlila v Praze, v Panské ulici 8. Donesl jsem mu tam k přečtení povídku. Pamatuji si na ten okamžik docela přesně: jeho stůl byl hned za dveřmi: uprostřed stál starý psací stroj, vlevo byla halda papírů a vpravo stohy knih, za kterými se ztrácel. Lustig psal na stroji značky Underwood, a když jsem ho oslovil, řekl: „Přijď za týden, já si to přečtu.“ Za týden jsem stál opět před ním a on zase něco ťukal na psacím stroji, podíval se na mě a zahlaholil: „Piš!“ A podal mi štůsek redakčních papírů s hlavičkou.

Potěšen jsem odkráčel domů, ale teprve po letech jsem pochopil, že moje zalykavé nadšení bylo tenkrát mylné, on takhle jednal asi s kdekým, nic nečetl a podobné texty jen hromadil na stole. Když jsme časem na tento moment vzpomínali, on si mě z té doby nepamatoval, ale hned se přiznal, že takhle povzbuzoval všechny zajíkavé mladíky, kteří se pokoušeli psát. Pravil: „Když člověk začíná s psaním, potřebuje hlavně každý den odvahu, aby mohl pokračovat. To jsem věděl z vlastní zkušenosti, a tak jsem ji rozdával spolu s tím papírem, protože ten byl tenkrát taky podpultovým artiklem!“