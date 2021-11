Vakcína není repelent a virus není klíště. Jak by se nyní měli chovat očkovaní a neočkovaní

Komentář Petra Koubského: Příčiny a důsledky jednotlivých částí dění kolem covidu se do sebe zaklesly tak, že vytvářejí uzavřenou křivku. Je proto jedno, odkud se do nich pustíme. Tak jako tak budeme muset projít celý kruh.

Začněme jednoduchým faktem: vakcíny fungují. Dělají přesně to, co se ukázalo v klinických testech, a k čemu byly především konstruovány: chrání před vážným průběhem nemoci. Přesně se to změřit nedá, museli bychom mít k dispozici detailní údaje o zdravotním stavu a chování velkého vzorku populace, s přijatelnou přesností se však dá říci, že po setkání s virem onemocní jeden z pěti očkovaných, a to zpravidla lehce. (Záměrně používám slovo „onemocní“, nikoli „nakazí se“. K tomu více za chvíli.)

To je velice dobrá účinnost, když ji srovnáme třeba s očkováním proti chřipce. Německý virolog Hans-Georg Kräusslich řekl v rozhovoru, který jsme s ním dělali před několika týdny: „Měli jsme velké štěstí.“ Má pravdu, měli. Přes sebevětší vědecké úsilí se mohlo stát, že vakcíny nebudou tak účinné a nebudou k dispozici tak brzy. V takovém případě bychom dosud byli skoro bezbranní.

Naštěstí nejsme. Vakcíny představují hlavní rozdíl mezi podzimem 2020 a podzimem 2021. Bez nich bychom se pohybovali po stejné beznadějné křivce vstříc tisícům nadbytečných úmrtí. Dát se očkovat je nadále to nejlepší, co můžete proti covidu udělat pro sebe i pro společnost. Má to smysl i tehdy, když jste mladí a můžete se víceméně spolehnout, že vám covid příliš neublíží. Má to smysl i tehdy, když