Notes: o fotbalovém zápase, který rozpoutal válku, a drahokamu ve Veletržním paláci

Nevím, jak to máte vy, naši milí čtenáři, ale já mám poslední týdny politiky nějak plné kecky. Dovolím si tak dnešní Notes poskládat trochu jinak – začnu tipy na delší víkendové čtení, vezmu to přes cizinu a až pak se vrátím do naší kotliny, které tak ráda a poslední dobou vcelku oprávněně říkám Kocourkov.

Odstartuju tím, co mě zaujalo nejvíc – víte, který fotbalový zápas rozpoutal válku? Já to taky nevěděla, dokud jsem si nepřečetla výborný rozhovor Lenky Vrtiškové Nejezchlebové se sportovním historikem Janem Lomíčkem. Společně mluví o okamžicích dějin, kdy sport promluvil do politiky a politika do sportu a je to nesmírně poutavé čtení. Od Panenkova „dloubáka“ přes „hitlerovskou“ olympijskou pochodeň až po „zlatovlasou primadonu“.

Další tip na víkendové čtení – nebo klidně i návštěvu Národní galerie Praha – je pak text o Viktoru Pivovarovi. O jeho tvorbě, životě i retrospektivní výstavě, která právě probíhá v prvním patře Veletržního paláce, se pro Deník N rozepsala Lenka Lindaurová. Článek Poslední transcendentalista, tichý Moskvan v Praze vás vtáhne skoro podobně jako umělcova tvorba. Sama jsem výstavu navštívila už dvakrát a chystám se znovu – opravdu to stojí za to. Přesně jak píše autorka, tenhle umělec je nenápadným drahokamem na zdejší umělecké scéně.

Za hranicemi Česka

Na Slovensku přitvrzuje a důvodem jsou? Roušky. V prodejně Lidl ve slovenských Piešťanech se střetla policie se skupinou lidí, kteří vyvolávají hádky s prodavačkami kvůli rouškám. Několik mužů bylo zatčeno. Antirouškaři zasahujícím policistům slibují odvetu. Zveřejnili jejich fotografie a snaží se zjistit, kde bydlí.

Polsko schvaluje Polski ład, tedy obří projekt přirovnávaný k americkému New Deal. Má zcela změnit daňový a ekonomický systém. Vede ale často k problematickým investicím a oslabuje samosprávu na úkor centrální vlády, analyzuje Kuba Luginow z Denníku N. Projekt navíc třeba upřednostňuje automobilovou dopravu a stavbu silnic před veřejnou dopravou a například cyklostezkami.

Zničující požáry na Sibiři vylekaly i ruského prezidenta Putina. Pochopil, že éra fosilních paliv končí. Hledá náhradu. Kreml se poprvé otevřeně přiklonil k zelené politice. Chce ale čas až do roku 2060 a nabízí místo zemního plynu Evropě vodík – píše o tom Petra Procházková.

Možná už jste tento text na stránkách našeho deníku četli, mám ale potřebu článek kolegyně Magdaleny Slezákové připomenout, je totiž skvělý a pomáhá pochopit tak komplikované téma, jako je čínský podíl na celosvětových uhlíkových emisích i proměně energetiky. Proč se Čína vrhla zpátky do náruče uhlí a proč to nemusí být nutně špatná zpráva?

Nová vláda, nové sliby

Programovému prohlášení jsme se už věnovali, dnes na stránkách Deníku N ale najdete pokračování, specificky podrobnosti o tom, co nastupující vláda plánuje pro ministerstvo průmyslu a obchodu. Kde vidí nová garnitura budoucnost české energetiky, jak se koalice staví k otázce ochrany klimatu a jak chce zjednodušit zaměstnávání lidí z mimoevropských zemí? To vše a mnohem víc v textu rozepisuje kolega Jan Úšela.

Příští vláda také slibuje chytrý stát a kvalitnější úředníky. Konkrétními recepty ale skrblí. S kolegy Hankou Mazancovou a Honzou Tvrdoněm jsme se koukli na to, jaké plány má nové vedení země se státní správou. V návaznosti na naše předvolební speciální vydání rozebíráme sliby nového kabinetu v kontextu současného stavu státního aparátu – od rušení úřednických míst, úpravy zákona o státní službě až po plány, jak do státního aparátu přilákat špičkové odborníky.

Kolega Jan Wirnitzer v textu zase rozebírá, co pravděpodobné obsazení funkcí premiéra, ministra či ministryně financí a obrany ODS bude znamenat pro bezpečnost Česka, naši armádu i diplomacii. Autor uvádí text hádankou, co v polistopadové historii měly ANO, ČSSD i KDU-ČSL, ale občanští demokraté ne. Odpovědí ­– alespoň tou relevantní pro obrannou a bezpečnostní politiku České republiky – je, že nikdy neměli ministerstvo financí i ministerstvo obrany souběžně. Jak vzniká plán „Západ, Havel a tanky“ a co obsahuje?

A u obrany s Honzou ještě na chvilku zůstaneme – největší armádní zakázka novodobé historie – ta na pásové obrněnce – se zastavila. Žádná ze společností totiž nesplnila podmínky, současný ministr Lubomír Metnar tak rozhodnutí nechá na svém nástupci.

Od prezidenta z ÚVN

Zdravotní stav prezidenta se řeší už několik týdnů a jen tak asi nepřestane. Začíná v tom být trochu guláš, tak si ty novinky projdeme postupně:

Nezbývá mi než vám popřát hezký víkend a příjemné počtení.