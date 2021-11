Zavedeme průběžné testy a podle nich upravíme maturity a přijímačky, řekl na Debatě N kandidát na ministra školství

Místo jedné hlavní zkoušky – maturity – na konci nebo jednotných přijímacích testů na střední školu, by mohlo v budoucnu děti čekat průběžné testování v „uzlových bodech“. A to na základních i středních školách. Má ukázat, jak jsou na tom žáci se znalostmi a dovednostmi. Podle výsledků by se pak upravila i podoba maturitních zkoušek a přijímacího řízení na střední školy.

Dvě koalice pěti uskupení, které spolu jednají o vládě, to napsaly do svého programového prohlášení. A v debatě Deníku N záměr potvrdil i místopředseda hnutí Starostové a nezávislí Gazdík. Ten je zároveň aktuálně zřejmě nejpravděpodobnějším kandidátem na budoucího ministra školství. Změnu by chtěl zavést už v následujícím čtyřletém volebním období.

„Hlavní problémy přijímacích zkoušek nebo vzdělávání v Česku jsou dva – zaprvé extrémní nerovnosti ve vzdělání: méně nadané dítě vysokoškolsky vzdělaných rodičů má zjednodušeně mnohem větší šanci vystudovat vysokou školu, než velmi nadané nebo inteligentní dítě z vyloučené lokality,“ popisoval v debatě Gazdík.

Za druhý základní problém označil motivaci: „To už jsme u přijímacích zkoušek. Touha být na škole, na kterou chci, vede k motivaci, ale když má o budoucnosti dítěte rozhodnout jeden nebo dva dny, kdy se přijímací zkoušky konají, není to za mě dobře.“

Podle jeho představy by děti na druhém stupni základní školy a na těch středních musely složit tři druhy testů – z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky, případně z alternativní kombinace: společenskovědní základ, přírodovědný základ a cizí jazyk. „Která z kombinací to bude, už záleží na odborné diskusi,“ vysvětlil.

„Student nebo žák by měl možnost udělat si tyto testy ve