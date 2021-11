Ausgerechnet Německo: Potíže se střední Evropou a příliš měkká kancléřka?

Německý součet Pavla Poláka: Je to zásadní otázka, kterou by chtěla Angela Merkelová rozlousknout ještě dříve, než dobalí své věci v kancléřském úřadě. Dosluhující kancléřce, která nyní vládne už jen z pověření, zbývá dost možná necelý měsíc na to, aby uklidnila rozbouřené evropské vody. Ta otázka, o kterou jde, zní: Jak moc zatlačit na Polsko a Maďarsko, které se zřetelně vzdalují tomu, co je v Evropě bráno jako demokratický standard.