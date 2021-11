Studio N: Co dělat, aby nám volný čas neškodil

To, co děláme ve volném času, nás definuje. Mimo práci se setkáváme s přáteli, soustředíme se na koníčky nebo neděláme vůbec nic. Právě to ale podle studie výzkumníků z Pensylvánské univerzity a Kalifornské univerzity v Los Angeles může mít negativní dopady na duševní zdraví. Co se děje s lidmi, kteří mají příliš volného času? A jak čas trávit tak, abychom z něj měli dobrý pocit? Odpovídá redaktorka Deníku N Karolína Klinková, která se studií zabývala.