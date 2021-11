Zeman zůstane v nemocnici týdny nebo měsíce, některé povinnosti vykonávat může, říká Zima

Jak je na tom zdravotně prezident republiky Miloš Zeman?

Zpráva konzilia mluví zcela jasně a vyjde i s podpisy všech jeho členů.

Řekli jste, že prezident není schopen se naplno věnovat pracovním povinnostem. Bylo rozhodnutí jednomyslné?

Ano, všichni se s tím ztotožnili a všichni to podepsali.

Je prezident schopný vykonávat některé své ústavou dané pravomoci? Například přijetí demise nebo jmenování nového premiéra?

Ano, můžete si to takto přeložit. Nemůže naplno vykonávat své pravomoci a povinnosti, ale některé povinnosti vykonávat může. Jsem lékař a nemůžu se vyjádřit k politickým otázkám.

Ptám se ale na to, jestli je schopen přijímat další ústavní činitele, přijmout demisi a vykonat to, co by nyní podle Ústavy měl.

Návštěvy jsou zakázané kvůli epidemii a to je otázka na někoho jiného.

Je prezident, pokud se bavíme o jeho mentálním stavu, schopný přijmout demisi nebo jmenovat premiéra?

