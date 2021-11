Koalice měly extrémní štěstí. Kdyby získaly méně mandátů, k vládě nás přizvou, říká vicepremiér za hnutí ANO Havlíček

Na co se v rozhovoru také ptáme?

Jak dosluhující vláda pomůže klientům zkrachovalých dodavatelů elektřiny?

Proč podle Karla Havlíčka odchází hnutí ANO z voleb se vztyčenou hlavou?

A přemlouvá Karel Havlíček Andreje Babiše, aby kandidoval na prezidenta?

Vláda kvůli stoupajícím cenám energií oznámila jejich zastropování u takzvaných dodavatelů poslední instance. Bude potřeba přijít ještě s dalšími opatřeními, nebo je to dostatečné?

Je to víc kroků, které se musejí udělat. To, co jsme oznámili, je jedno z těch prvních opatření, aby byl náraz o něco menší. Čas sehrává svoji roli a ceny vyskočily tak dramaticky nahoru, že je pro lidi velmi náročné takové peníze platit. Je lepší, když se mohou připravit a mají alespoň dva měsíce na to, aby si někde obstarali zdroje. Nemluvě o tom, že v té době už se budou vyplácet sociální dávky, takže na placení peníze budou. Je to koupení času a současně říkáme, že když to bude v prvních dvou měsících, je to ideální doba na přechod k běžnému dodavateli.

Pokud se bavíme o lidech, kteří uvízli v pasti méně spolehlivých dodavatelů, tak je to o jediném možném řešení, a tím jsou sociální dávky. Ty by se měly aktivovat v nejbližší době na vládě. Jsou dvě jediné možné cesty, tedy snížení DPH a snížení části regulované složky, nic víc.

Třetím způsobem jsou prostředky přímo pro spotřebitele.

To ano, ale jen pro sociálně slabší, a to je ten produkt ministerstva práce a sociálních věcí.

Dávka mimořádné okamžité pomoci?

Je to sociální dávka, která se musí namodelovat na ministerstvu práce, a podle nás je nejlepší.

Je ale vázaná na příjem a majetek, jenže v problémech jsou i lidé, kteří majetek mají, takže tím sítem prostě propadnou.

Je vázaná na příjem a výdaje, tedy i na to, o kolik jim stoupne cena energie. V materiálu ministerstva práce stojí, že dávku