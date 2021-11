Teenagera umírněnosti nenaučíte. Jak vychovat zdravé dítě v kultuře závislostí?

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Proč jsou teenageři tak náchylní k tomu, aby si vypěstovali závislost?

Jak přesně škodí návykové látky jejich mozku?

Jaký signál dítěti vysíláme, pokud nás několikrát týdně vidí se sklenkou vína v ruce?

Co z hlediska dat funguje lépe – úplné zákazy nebo benevolentní přístup rodičů?

A je vůbec realistické očekávat, že dítě do osmnácti nevypije ani kapku alkoholu?

Úplně první věta vaší knihy zní: „Ahoj, jmenuji se Jess a jsem alkoholička.“ Otevřeně píšete o tom, jak jste v dětství viděla závislost v rodině, poté v dospělosti začala popíjet víno u vaření, před manželem a dětmi skrývala prázdné lahve a jak jste v roce 2013 pít přestala. Jak těžko se vám tyto situace popisovaly?

Vždy když se mě někdo zeptá, jak se mi vypráví můj příběh, použiji tuto analogii: představte si, že jste se stali svědky havárie. Všichni jsou v pořádku, nikdo se nezranil, škodu utrpěla jen auta. Během dne jste to měli dostatek času vstřebat, ale když večer rodině říkáte, co jste zažili, ostatní jsou zděšeni.

Bylo náročné si přiznat alkoholismus před sebou, před dětmi, před přáteli – někteří kamarádi mi to ani nechtěli věřit, protože jsem to uměla velmi dobře skrývat. Ale čím více o tom mluvím, tím je to snazší. Knihu jsem psala, když jsem už několik let nepila a o svém alkoholismu a taktikách jeho skrývání jsem mluvila mnohokrát. Nevnímala jsem to proto jako žádné velké odhalení. A hlavně jsem měla pocit, že čím více o tom budu mluvit já, tím snáze své příběhy odhalí i druzí.

Ve své knize o teenagerech píšete: „Když se frustrací z nich rozpláčeme, když dělají hloupé a nebezpečné věci a vůbec se nezabývají vlastním bezpečím, pamatujte, že to vše je z hlediska vývoje přiměřené.“ Co přesně se s teenagery děje, že jsou právě oni k rozvinutí závislosti tak náchylní?

Funkcí adolescence je stát se samostatným člověkem, vzdálit se od rodičů, vypěstovat si schopnosti, jak zvládat dospělost. A to vše je možné díky tomu, že mozek děti motivuje ke zkoušení nových věcí.

Mnoho lidí si myslí, že teenagery přitahuje riziko. Ale to není úplně fér – přitahuje je