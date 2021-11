Změní se maturity i přijímací zkoušky, slibuje nová vláda. Její program pro školy je ambiciózní, ale málo konkrétní

Vznikající vláda už oznámila, že vznikne nový post ministra či ministryně bez portfeje pro vědu, výzkum a inovace. Podle programu, na kterém se strany v úterý dohodly a jejž má redakce k dispozici, se tak z portfolia ministerstva školství zřejmě částečně vyčlení i vysoké školy. Co všechno se v programu ke školství píše a co tam chybí?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má podle koaliční dohody připadnout STAN. Nejčastěji v souvislosti s postem ministra padá jméno místopředsedy hnutí Petra Gazdíka. Kapitola programového prohlášení týkající se školství je ovšem z převládající části doslovnou citací volebního programu koalice Spolu, z programu PirStanu se tam dostal jen mnohem menší počet tezí a formulací.

Oba volební programy podrobila už před volbami detailní analýze společnost EDUin zaměřená na vzdělávání. S větší pochvalou obstál program Spolu, který experti označili za „velmi propracovaný“ a ocenili jeho komplexní spektrum cílů a opatření. Program PirStanu rovněž nedopadl špatně, odborníci chválili například inovativní pojetí vymezení programů a cílů. V některých bodech si byly programy podobné, při formulování prohlášení ale zřejmě zvítězily konkrétnější formulace Spolu. Nebo silnější politici.

5,2 % HDP do školství. Ovšem bez data

Na prvním místě půjde samozřejmě o peníze, protože hned první bod je o financích.

„Více peněz do školství. Budeme směřovat výdaje do školství k průměru zemí OECD,“ stojí v prohlášení. Cílem jsou tedy 5,2 % výdajů k HDP, což je oním průměrem OECD, a přesně tak to také formuloval – včetně konkrétních 5,2 % – program Spolu. PirStan měl o něco méně ambiciózní cíl, pět procent HDP. V programovém prohlášení ovšem chybí, do kdy by se ČR měla na tyto výdaje dostat (podle posledních údajů je Česko na chvostu vyspělých zemí v žebříčku OECD s 3,5 % HDP) a jak může s výdaji do školství zamíchat zhoršování ekonomické situace.

Peníze program slibuje i pedagogům: „Garantujeme, že