Luboš Pospíšil si nadělil k narozeninám album a chce žít rock’n’roll s poezií

Náš rozhovor se věnuje mimo jiné těmto tématům:

Jak vzniklo album Poesis Beat a co slovo poesis znamená

Jak si hudebník hledá nové textaře po smrti talentovaného Pavla Šruta

Jak přijímá mladá generace hudbu sedmdesátníka

Na jaké cenzurní zásahy narážel Pospíšil v éře komunismu

Nové album jste překvapivě netočil se současným obsazením svojí kapely 5P. Proč vlastně?

Plán jsem měl v hlavě asi pět let, i s myšlenkou, že si „sólovou desku“ nadělím k sedmdesátinám. Termín vydání se z objektivních důvodů nepodařilo dodržet, ale pro mě se to vlastně otočilo ve výhodu. Měl jsem více času o desce přemýšlet.

Kapela 5P od roku 2007, kdy začala fungovat víceméně dnešní sestava, vydala tři řadová alba a záznam koncertu. Členové 5P si mezitím, vedle hraní se mnou, vydali řadu vlastních projektů. Napadlo mě, že bych si to ke kulatinám také mohl dovolit. Udělat si radost úplnou svobodou, kdy si napíšu písně, které budu považovat za výpověď „sedmikřížkového“ člověka. Prostě přizvu hudebníky, kteří by moje nápady realizovali. Napřed jsem si říkal, že nemusím chodit daleko, v Kutné Hoře mám kamarády muzikanty. Bydlí tady i bubeník Martin Vajgl. Nakonec se ukázalo, že čistě kutnohorská sestava by asi nefungovala, a dal jsem se dohromady s brněnským kytaristou Liborem „Mikešem“ Mikoškou, který mi už dlouhou dobu nabízel, že se mnou chce do studia. Mikeš je nejen kytarový mág, ale zároveň se vyzná v technologii nahrávání. Má navíc zkušenosti ze světa, půl roku žil v Austrálii a leccos tam pochytal. Mikeš přišel i s nápadem, abychom přizvali baskytaristu Petra Vavříka, opěrný sloup kapely Buty. Což mě nadchlo, vzniklo příležitostné trio excelentních hráčů.

Nemohl jsem počítat s tím, že bychom v této sestavě dlouhodobě fungovali na koncertech. Ale část repertoáru alba Poesis Beat můžeme hrát i s 5P. Jsem velmi rád, že spoluhráči z 5P moje rozhodnutí, udělat si sólovou desku, dobře přijali a přejí mi, že se povedla.

Pro album je důležité také to, že jsem se seznámil s