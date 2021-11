Zeman může přijmout demisi jen osobně. Pobyt v ÚVN podvazuje jeho schopnost být prezidentem, říká právník Kysela

Prezident může přijmout premiérovu demisi jen osobně, řekl Deníku N ústavní právník Jan Kysela. „Pokud je prezident zavřený v černé věži nebo v Ústřední vojenské nemocnici, podvazuje to jeho schopnost být prezidentem,“ říká v rozhovoru.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Může premiér podat demisi, když prezident v nemocnici nesmí přijímat návštěvy?

Jak vnímat Zemanovo přeložení z JIP s ohledem na jeho schopnost vykonávat pravomoce?

Jaké časové omezení by měla aktivace článku 66 Ústavy ČR?

Prezidenta Miloše Zemana dnes v nemocnici přeložili na běžné lůžko, ale kvůli aktuální epidemické situaci nemá povolené návštěvy. Může v této situaci přijmout například demisi předsedy vlády?

Pakliže k němu nikdo nesmí, nejspíše ne. Pokud tedy chápeme podání demise tak, že ji podáváte do rukou prezidenta republiky, jak předepisuje ústava. K tomu potřebujete prezidentovu ruku, která je součástí jeho těla. Pokud se k němu nedostanete, nemůžete ji předat.

Premiér Andrej Babiš již zmínil, že mu nemocnice nabídla rozhovor s prezidentem přes platformu Webex. Je tedy možné to udělat distančně?

Distančně je určitě možné vést pravidelné konzultace mezi prezidentem a předsedou vlády nebo kýmkoliv jiným. Samotný úkon ale předpokládá fyzický kontakt.

Pokud předání do rukou znamená, že to může být přes Webex, může to být i touto cestou.

Pro nás by ale mělo být stěžejní, že