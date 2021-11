Notes: Rozebrali jsme, co nás čeká za Fialovy vlády. A Zeman byl přeložen na běžné oddělení. Bez návštěv

Budoucí vláda v čele s Petrem Fialou se shodla na programu. Ten jsme v několika článcích rozebrali ze všech stran. Asi nejvýraznější novinkou nové vlády bude (vedle premiéra, který není trestně stíhaný) vznik tří nových ministerských postů. Vláda se tak vrací k tradičnímu fungování předbabišovských vlád, říká politolog v článku kolegy Jana Tvrdoně.

Starostové podle svého předsedy Rakušana obsadí ministerstvo vnitra, školství, průmyslu a obchodu a ministerstvo pro evropské záležitosti. Ministerstvo místního rozvoje, ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo pro legislativu by měly připadnout Pirátské straně.

Kolega Michal Tomeš se potom podíval na změny, které Česko čekají v dopravě. Zvláštní důraz má být kladen na vysokorychlostní tratě. Na Zemanův vysněný kanál Dunaj–Odra–Labe se pravděpodobně nedostane.

Zářného návratu se mohou dočkat solární energie, nový program počítá i s dostavbou Dukovan. Spolu, Piráti a Starostové rovněž počítají s unijním plánem na zavedení takzvaného uhlíkového cla. O energetice v dalších letech a desetiletích psal kolega Honza Úšela.

I zdravotnictví se má dočkat změn, pravděpodobně k dražšímu. Vznikající vláda na rozdíl od té Babišovy nedává pacientům žádné záruky či sliby, že si za některé úkony, léky nebo pomůcky nezačnou připlácet více než dosud. O plánovaných změnách, které čekají ministerstvo pod dohledem (zřejmě) Vlastimila Válka, ve svém článku píše Iva Bezděková.

Bankovní rada České národní banky letos už počtvrté zvýšila základní úrokovou sazbu, píše naše ekonomické oddělení. Šlo o nejvyšší zvýšení od roku 1997. Od vyšších sazeb si ČNB slibuje posílení koruny, a tudíž snížení inflace. Více v článku.

Než však budou moci koalice Spolu a PirSTAN cokoliv ze svých plánů uskutečnit, musí se ze všeho nejdříve sejít s budoucím premiérem prezident Zeman. Dobrá zpráva je, že byl pan prezident z JIP už přeložen na běžné oddělení. Fiala ani Babiš, který měl s prezidentem domluvenou schůzku na pátek, za ním však jít nemohou, a to kvůli zákazu návštěv, který v Ústřední vojenské nemocnici platí. Alespoň už si zaměstnanci Hradu z nemocničního oddělení nebudou dělat průchozí kancelář.

Podle předsedy Senátu Vystrčila však samotné Zemanovo přeložení nutně nevypovídá o tom, že je Zeman schopen vykonávat své povinnosti. Senát proto zvažuje, že nemocnici požádá o další zprávu. Jde o hodně: Prezident má čas na to, aby se vrátil do práce, do 9. listopadu. Pokud by tak neučinil, bude Senát nadále jednat o článku 66. Také někteří další senátoři se kloní k tomu, aby prezidentův stav před finálním rozhodnutím znovu posoudila ÚVN.

Dezinformátoři, kteří před volbami hrozili nastávající pirátskou totalitou, se začali nově přeorientovávat na budoucího premiéra Fialu, který se po Bartošovi stal nejskloňovanějším jménem řetězových e-mailů. Trollové při tom používají do velké míry Babišovu rétoriku. „V monitoringu dezinformačních e-mailů se sice stále pomluvy na Piráty objevují, ale ten největší tlak skutečně odpadl,“ míní první místopředsedkyně pirátů Olga Richterová. O žhavých novinkách ze světa dezinformací píše Jakub Zelenka.

Ten mimo jiné pokračoval i v naší sérii textů o skandálech kolem pornostránky Xvideos. Kvůli němu se na Česko nově obrátili Němci.

Dobrá zpráva: Lockdown zatím není v plánu, alespoň podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové. Covidová čísla však rychle rostou. Ministr Vojtěch se s novou vládou shodl na potřebě očkování jako jediného možného boje proti pandemii. Dále vyzval firmy k tomu, aby zavedly homeoffice, kde jen to jde. A Pro vstup na akce nad 1000 lidí už nebude stačit antigenní test. Nově bude požadován PCR.

Pokud se vám dnes už naopak nic číst nechce, těší mě, že jste dočetli alespoň tento Notes.

