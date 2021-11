Sílící epidemie by měla změnit pravidla i pro očkované. Měli by se testovat a jít do karantény, míní někteří významní odborníci

Nově zvolená poslankyně lehce přes čtyřicet let, senior, šedesát šest let, nebo mladý pár těsně před třicítkou. Všechny spojuje to, že ačkoliv byli očkovaní, v uplynulých dnech se nakazili a nemoc se u nich projevila. Velmi pravděpodobně je vakcína z velké míry ochrání proti těžkému průběhu a hospitalizaci. Očkovaní by současně měli mít také nižší virovou nálož a být pozitivní po kratší dobu, než kdyby vakcinaci nepodstoupili.

Data ale ukazují, že nákaza se šíří i mezi touto skupinou, která tvořila za poslední týden 31,4 % všech pozitivně otestovaných Nižší míra ochrany proti nákaze po vakcinaci a kratší délka účinnosti vakcíny byla překvapením pro řadu expertů.

Čísla popisující podíly očkovaných a neočkovaných je třeba číst pečlivě, protože obvykle se v nich skrývá zrada: základní skupiny nejsou stejně velké. Za poslední týden přibylo v Česku celkem 53 379 pozitivních, z toho je 35 479 neočkovaných, 1102 částečně očkovaných a 16 751 plně očkovaných. Poslední číslo dává právě ono zmíněné procento: 16 571 / 53 379 = 31,4 %. Je to korektní údaj, ale pro kontext je ještě dobré dodat, že plně očkovaných je v populaci 54,3 %. Kdyby očkování nefungovalo vůbec, byl by jich týž podíl mezi nakaženými, tedy 53 379 × 0,543 = 28 985 osob. Kdyby fungovalo stoprocentně, nebyl by mezi nakaženými naopak žádný očkovaný. Hodnota 31,4 % je v takovém srovnání povážkivě vysoká.

Přestože epidemie sílí a zasahuje i lidi po očkování, nemusí se očkovaní prokazovat na hromadných akcích nebo v restauracích negativním testem. Testovat se ale nemusí ani po prokazatelném kontaktu s covid pozitivním, a nenastupují v tomto případě ani do karantény.

„To, že se v současné době očkované kontakty covid pozitivních neposílají ani na testování, ani do karantény, by se mělo okamžitě napravit,“ řekl