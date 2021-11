O chilském osminohém samotáři, s nímž se na své kuchyňské lince nechcete setkat

Zalovili jsme na Googlu a jali jsme se vyzvídat, co na nás čeká. Chtěla jsem si nejprve projít záležitosti týkající se pracovního trhu. Můj italský partner, perfekcionista se sklony k – jak já říkám – „realistickému negativismu“, vyťukal na klávesnici cosi ve smyslu „nebezpečný hmyz a zvířata v Chile“. Čekala jsem, že se objeví pumy, o kterých mi tehdy vyprávěl Diego, jeden můj student v Římě, během výuky angličtiny. Byl ředitel úspěšné firmy, čirou náhodou potomek chilského dědy a jezdíval na lov právě na jih Chile.

Ukazoval mi fotografii na svém telefonu, na které drží zastřelenou pumu a dme se pýchou. Polkla jsem naprázdno a říkala si, jaký smysl tato podivná záliba v cestování po světě a střílení divokých šelem skutečně má. Diego ale mluvil tak vášnivě o tom, jak je Chile skvělá země, a s jadrnými komentáři, kterých se vám dostane jen v Itálii, dodával: „To teda budeš čumět, co tam všechno objevíš.“

No a v podstatě v mnoha směrech „čumím“ dodnes. Ale onen den nám kamarád Google vyplivnul nekonečný seznam fotografií s pavouky. Zejména jedním, koutníkem zavlečeným (Loxosceles laeta), jinak též známým jako Chilský samotář. Anglicky Chilean Recluse, španělsky Araña de rincón.

Netrpím žádnou fobií, ale pavouky opravdu nemám ráda. Vzpomínám si, že jako dítě jsem viděla film Arachnofobie, kde je celé město požráno nějakými přechlupatělými tarantulemi, a já se tenkrát rozhodla, že čemukoliv i vzdáleně se podobajícímu hmyzu s osmi nožičkama je třeba se vyhnout. Araña de rincón mě tedy nenadchla. A už vůbec ne krvavá rána s nekrózou kolem kousnutí, kterou tento pavouk dokáže způsobit.

Pavouka s sebou

Araña de rincón je totiž hnědě až černě zbarvený pavouk, který se objevuje na území celého Chile a je velmi jedovatý. Rád se pohybuje v rozích příbytků, proto ono španělské slovo „rincón“, které znamená roh. Ovšem líbí se mu i v botách či oděvech odložených na delší dobu na stejném místě. Delší doba bohužel může být i jen několik hodin.

Pohybuje se převážně ve tmě. Zdejší autority doporučují, aby lidé boty a oděvy proklepali, než je použijí. Protože kousnutí tohoto až čtyřcentimetrového pavoučka se šesti očičkama vám může způsobit zmíněnou nekrózu, která může dosáhnout v průměru až pětadvaceti centimetrů. Jeden z deseti lidí na kousnutí zemře.

Někdo říká, že kousnutí ani nezaregistrujete, někdo zase, že to bolí, jako když vás spálí cigareta. Ale údajně se leckdy až po sedmi hodinách mohou začít dít divy. Lehčí průběh může být nevolnost, zarudnutí kolem rány, silné bolesti celého těla. Proto se doporučuje dostavit se co nejdříve do nemocnice a přinést s sebou pavouka, který vás kousnul, k identifikaci. To je ale takřka nemožné, protože tento malý tvor je hmyzí gepard. Peláší ostošest.

A tohle vše jsme se tenkrát dozvěděli hned na první dobrou. Musela jsem se psychicky připravit na boj s pavouky. I když jsme se s nimi za léta v Santiagu setkali, v bytě v jedenáctém patře prakticky žádní nebyli. Situace se změnila po přestěhování do domu na severu Chile v La Sereně.

O kvalitě chilských staveb se dá říct mnoho pozitivního i negativního, ale faktem zůstává, že pavouci se k vám dostanou tak či tak. Chilani sami mávnou rukou nad naším strachem při pohledu na zásuvky, ve kterých máme permanentně zasunuté ultrasonické repelenty, a zasmějí se mu. „Pero, no po, es muy raro que te pica…“ (Není to tak běžné, že tě kousne.) „Vy Evropani,“ dodají sarkasticky.

A pak jsem ho uviděla…

Klasický úklid domácnosti tudíž nabral úplně jiný směr, než na co jsem byla zvyklá v Evropě. Má italská tchyně mi sice za posledních patnáct let ukázala, co znamená neurotická porucha v podobě chorobného uklízení, ale zde v Chile jí to nemohu mít za zlé. Vysávání, umývání a pravidelné odsouvání nábytku je prostě bezpodmínečně nutné.

Není-li to možné, nabydete naprostou jistotu, že tam určitě něco bude. V tom případě přichází na řadu Raid nebo celková fumigace, tedy likvidace škůdců aerosolem. Ta se provádí někdy jednou za šest měsíců nebo, když máte hodně velký strach, jednou za rok. Ale je taky pravda, že někdo to neřeší vůbec.

V našem případě jsme fumigaci museli provést, protože jsme se vraceli po téměř dvou letech z Evropy zpět do opuštěného domu. Kromě standardního prachu uvnitř a tak centimetrové vrstvy červeného pouštního písku z Atacamy byste skutečně nezaznamenali nic dramatického. Fumigaci přišel vykonat „un gaio $1“, tedy týpek (v místním dialektu), který vypadal spíše jako kosmonaut. V ochranném obleku a chemické masce vysprejoval roztokem proti pavoukům kdeco. Nechal pak dům zavřený několik dní. Výsledek byl skutečně ohromující.

Po našem příletu a důkladném vyvětrání jsme začali sčítat, kolik kamarádských pavoučků různých velikostí a zabarvení bylo zastaveno tímto sprejem v běhu. Došla jsem k číslu osmnáct. Ale neodvážila jsem se ještě podívat na půdní přístřešek. Na to si raději půjčím příště skafandr.

Využili jsme nucené karantény a dům zprovoznili asi po deseti dnech. Totiž ona fumigace nejenže zabila pavoučky, ale zanechala jemnou vrstvu čehosi jedovatého úplně na všem. „Gaio“ byl opravdu důkladný.

Nebo nebyl? Včera jsem se otočila a vidím třícentimetrového hnědočerného pavoučka, který jen tak ze své skrýše za bílého dne nevyleze. Ale šplhal se z posledních sil na mou kuchyňskou linku.

Autorka je externí spolupracovnicí Deníku N. Po dlouhodobých pobytech ve Velké Británii, Irsku, Itálii, žije již jedenáctým rokem v Chile. Je zakladatelkou krajanského podcastu Epimoni-ac, ve kterém hovoří s výjimečnými Čechoslováky, nebo jejich potomky žijícími v zahraničí. Epizody vycházejí jednou za dva týdny.



