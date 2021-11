Konec Zemanova kanálu a vysokorychlostní tratě jako priorita. Popisujeme budoucnost dopravy pod novou vládou

„Vrátíme Česko na železniční mapu Evropy. Z výstavby sítě vysokorychlostních tratí uděláme vládní prioritu. Rozšíříme současnou neúplnou koncepci VRT o další větve. Uvolněnou kapacitu koridorů využijeme pro nákladní železniční dopravu. (…) Zákonem ošetříme výstavbu VRT.“

Budoucí vládní koalice označuje vysokorychlostní železnice za vládní prioritu, navazuje tak na snahy předchozí vlády, která chtěla výstavbu VRT „urychlit“. Ministerstvo dopravy skutečně přišlo s plánem výstavby, současné odhady počítají s tím, že by první vlaky mohly na nových tratích vyjet do sedmi let. Aktuální plány nicméně nepočítají například s vybudováním VRT směrem na Mnichov, což by chtěla koalice změnit. Už před volbami to u Správy železnic prosazovalo vedení města Plzně, podle nějž by se tak průmyslové centrum stalo městem druhé