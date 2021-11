Jezdíme na kole, tedy jsme

Na téma cyklistiky už česky vyšlo na tři stovky knih, nejčastěji technických, sportovních nebo cestovatelských. Ale vyjadřují se k němu třeba i filozofové, jako Rakušan Konrad Paul Liessmann, který ve své knize Univerzum věcí: k estetice každodennosti (Academia, 2012) uvažuje nad tím, jak se během jízdy průsmyky v Dolomitech noří se svým závodním kolem do hlubiny bytí: „Člověk na půl ucha vnímá vrnění řetězu, zvuky pohybu, oko nezúčastněně těká mezi silnicí a obzorem a hlava je volná… Když je všechno v pořádku, počasí, kondice i vnitřní síla, a člověk sestoupí z kola po dvou stech kilometrech, skloní se nad mapou a prstem přejede ujetou trasu, ví, že to nebyla jen tělesná činnost. Osvojil si krajinu a vtiskl si ji do paměti.“

Podobným esejistickým stylem přemýšlí nad fenoménem cyklistiky rovněž tuzemští autoři nedávno vydané knížky Je to jízda: O svobodě na kole ve městě i krajině. Jak shrnuje editor knihy, spisovatel Ondřej Buddeus, kolo totiž není jen strojem určeným pro přesun z jednoho místa na druhé, ale v metaforickém smyslu může být rovněž „prostředkem na cestě k sobě, k vlastní tělesnosti a zdraví, poetickou funkcí, archetypálním zvířetem a průvodcem dějinami, nosičem politického významu i nástrojem osobního výzkumu světa“.

Kniha stručně až aforisticky shrnuje některé vybrané momenty z kulturní historie cyklistiky, která třeba u nás začíná možná už u Kollárovy Slávy dcery, jenž v ní zmiňoval předchůdce kola – draisinu (cosi jako dřevěné odrážedlo pro dospělé): „Abych pak běh zrychlil kroku svého a přitom si času uspořil, koupil jsem si stroj, jejž utvořil v Manheime Drais.“

Především ale kolektiv humanitně vzdělaných či umělecky zaměřených českých intelektuálů dává