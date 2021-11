Další jednání s Polskem o Turówu se blíží. Deník N má český návrh dohody, co v něm je?

Do Prahy přijede v pátek nová polská ministryně klimatu a životního prostředí Anna Moskwová a sejde se se svým protějškem Richardem Brabcem (ANO). Tématem bude opět, po více než měsíční pauze od posledního jednání, polský hnědouhelný důl Turów. Deník N získal návrh smlouvy, který by měli ministři projednávat.

Kvůli Turówu podalo Česko v únoru 2021 žalobu k Soudnímu dvoru EU. Nikoli ovšem kvůli samotným dopadům těžby, která se má postupně přibližovat k hranicím, nýbrž kvůli procesům při udělování koncese do roku 2026 (mezitím ji ovšem polská strana prodloužila až do roku 2044).

Česko zároveň požádalo o předběžné opatření, kterým by soud – do finálního verdiktu – těžbu zastavil. To se skutečně stalo, ale těžba běží dál, pro neplnění tohoto opatření soudní dvůr Polsku v září vyměřil denní pokutu 500 tisíc eur (v přepočtu necelých 13 milionů korun). Ty mají směřovat do unijního rozpočtu, Varšava je ale zatím odmítá platit.

Jednání trvají už skoro rok. Naposledy odjela polská delegace z Prahy v noci 1. října bez jakékoli domluvy. Teď ale premiér Andrej Babiš (ANO) slíbil pokračování – a český návrh dohody je stále na stole. O co v něm jde?

Těžba v příhraničním dole se nemá zastavit, jen by se neměla dále přibližovat k českému území a jít níž než do hloubky dvanáct metrů pod úrovní moře. Ovšem to jen v případě, že nebudou splněny následující podmínky: