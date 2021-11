Všichni bychom měli být feministy, hlásají Paralelní matky

Jsou filmy mužské a filmy ženské. A než budu obviněna ze zpátečnického myšlení – ty ženské mohou klidně natočit i muži. A co víc, na film Paralelní matky Pedra Almodóvara mohou zajít i do kina. Stejně jako divačky rozhodně nebudou zklamáni (a třeba se o ženách ještě něco zajímavého přiučí, to nikdy není na škodu).