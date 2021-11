Dětí s psychickými obtížemi v souvislosti s důsledky koronavirové pandemie podle odborníků přibývá. Na vině je často izolace a následný návrat do škol, na který nebyla spousta z nich připravená. Terapeuti se nyní setkávají nejčastěji se strachem, stresem z kontaktu s ostatními, úzkostmi, obavami z šikany nebo se sebepoškozováním. S problémy se na ně obracejí i dospělí. Zájemci ale mohou mít potíže s dostupností terapeutů nebo čekacími lhůtami.

Děti si v izolaci odvykly na kontakt s ostatními, návrat do škol některým působí problémy. Potíže mají i dospělí

„Izolace u některých dětí způsobila, že jejich mozek začal úplně jinak přemýšlet, jako by přestal mít schopnost se socializovat a děti se začaly více uzavírat do sebe,“ vysvětlila psychoterapeutka Jana Divoká. Návrat do škol pak u spousty z nich podle ní vede ke zmíněným problémům.

To potvrdila i tisková mluvčí Linky bezpečí Regina Jandová. „Návrat do škol byl pro mnoho z našich klientů spojený se stresem z intenzivního sociálního kontaktu, kterému si odvykli. Problém pro děti představovalo i zvykání si na opětovný denní režim a řád,“ prohlásila. Spousta žáků měla podle ní také obavy z šikany.

Právě hovory o ní podle Jandové v době online výuky ustoupily, opačný trend na Lince bezpečí zaznamenali po návratu do škol. Zatímco v srpnu se téma objevilo v 90 případech, v září jich bylo již 157. Klienti linky, tedy lidé do 25 let, nejčastěji řeší sebevražedné myšlenky nebo jednání, sebepoškozování, deprese, smutek a v neposlední řadě i úzkost.

Sebepoškozování může být podle Divoké pro pacienty určitou formou úlevy nebo projevem snahy mít věci pod kontrolou. „Což děti zvláště v této době moc nemají a ta tendence mít věci pod kontrolou je nyní častým zdrojem problémů,“ poznamenala. Za určitou formu takového chování považuje i mentální anorexii.

Potíže mají i dospělí

Psychické obtíže způsobené důsledky pandemie ale nezasáhly jen děti. Strach a obavy, potíže s úzkostmi, panikou nebo depresemi zasáhly i dospělé. „Když se objevila první vlna koronaviru, pomáhala jsem na psychoterapeutické lince Anténa. Řešili jsme mimo jiné i akutní případy lidí, kteří zůstávali doma s velkým strachem, nemohli vycházet, byli depresivní a často to končilo tím, že