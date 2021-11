Benda má uklidnit napětí v pražské organizaci a posílit konzervativní směřování strany. „Není to návrat zlé ODS,“ říká

Analýza: Dlouholetý poslanec Marek Benda se stal v pondělí novým předsedou pražské organizace ODS. Jako od velkého podporovatele volební aliance Spolu se od něj očekává, že se dohodne s dalšími stranami koalice a vytvoří obdobnou formaci i na pražské úrovni. Zároveň by mohl ve straně uklidnit spory o to, které z křídel získá výhodné pozice do boje o primátorský post.