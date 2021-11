Notes: O věcech, které si můžete dovolit

Ta opozice pořád jen kritizuje, stěžoval si dosluhující premiér Andrej Babiš, když Česko marně hledalo odpověď na sílící epidemii covidu-19. Nová vláda teď možná brzy dostane příležitost ukázat, jak si s rostoucími počty nakažených a nemocných poradit lépe. Přípravu proto nepodcenila a do poradního týmu pro boj s epidemií přizvala řadu odborníků – včetně odpůrců plošné vakcinace.

„Je namístě opatrnost s očkováním dětí a mladistvých, protože my opravdu nevíme, co vakcína udělá dlouhodobě,“ upozorňuje například jeden ze členů nově vzniklého týmu. „Jakékoliv nařízené nošení roušek je úplně k ničemu,“ myslí si zase další z odborníků. Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek přesto věří, že spolupráce odborníků bude efektivní. Názory členů nového poradního týmu na to, jak epidemii zvládnout, zjišťovala Iva Bezděková.

Nemocnice dělí od vážných problémů nejspíš jen několik dnů – situace se nyní tak zhoršila, že na JIP už zbývá jen zhruba třetina volné kapacity. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch odhaduje, že epidemie za dva týdny zpomalí – experti ale tak optimističtí nejsou.

Zatímco počty nakažených rostou i mezi dětmi, ti nejmenší zatím musejí na očkování proti koronaviru vyčkat – první vakcíny pro děti ve věku od pěti do 11 let by mohly být v Česku snad ještě před Vánoci, nebo krátce po nich, píše Markéta Boubínová. Očkování nebo otevřené školy možná nebudou ty nejčastější položky v dopisech pro Ježíška, ale jako dárek by taky nemusely být úplně k zahození. Jak tak poslouchám svoje spolužáky na vysoké škole, mezi námi by minimálně to druhé ocenili mnozí.

Máme šanci zavření škol, obchodů nebo i okresů odvrátit? Tomu se věnuje také Studio N s redaktorkou Ivou Bezděkovou jako hostem.

Připoutejte se, zlevňujeme

S dárky na Vánoce (málem bych zapomněl, že je teprve listopad) to přitom letos může být pro řadu lidí ještě náročnější než dřív – inflace je nejvyšší za třináct let. Přesto se najde i zboží, jehož cena klesá. Kdybyste proto váhali, které věci si nyní pořídit, Jan Úšela dal dohromady pět tipů – testy na covid-19 a respirátory opět nejsou žádné terno, ale co třeba vepřové maso nebo letenky? Snížit by se měly také zálohy na elektřinu a plyn u dodavatelů poslední instance.

Dobře, někdy věci prostě nestojí za moc – snad vyjma elektřiny, plynu, bydlení, pohonných hmot, oblečení, potravin… (Poznámka: hlas vypravěče pokračuje ve výčtu a postupně slábne) – pokud si to proto můžete dovolit, snad neuškodí trocha anarchie a humoru. Rozhovor s Řezníkem přesto není nikterak prvoplánový – Klára Čikarová se (ve sklepě) ptá hudebníka i kreslíře vtipů na jeho vztah k politice, vyloučení z ankety Český slavík nebo chystaný film, na který se složili fanoušci.

„To, co se právě děje v politice, sleduju spíš jako takovou reality show. Je to samo o sobě takový bizár, že realitu žádným sebelepším textem nejde překonat,“ říká hudebník s vlastním jménem Martin Pohl (Poznámka: vypravěč přikyvuje a nalévá si sklenič… OPONA!).

Jak dnešní Notes postupuje, veselých témat v něm postupně ubývá (pokud jste dosud žádné nepostřehli, výše nabízím alespoň vtip) a naopak přibývá témat neveselých, na která lze ale nahlédnout z nečekaných úhlů pohledu. Lenka Vrtišková Nejezchlebová se v rozhovoru s kulturním historikem Václavem Grubhofferem věnuje tématu smrti, naštěstí ale jen té zdánlivé – hrůzostrašné představě pohřbení zaživa, kdy se chybně konstatuje úmrtí, přitom člověk stále žije.

Co dnes známe především z hororů, bylo dříve oprávněnou obavou – určit smrt totiž nebylo vždy úplně snadné. „Šlo o problém, který zajímal evropské lékaře v nebývalé míře – oproti předcházejícím staletím –, začali řešit časový mezník smrti. A vůbec definici toho, co znamená, že je člověk mrtvý,“ popisuje kulturní historik téma vztahu smrti a medicíny.

To v kryptě u hrobu prvního československého premiéra Karla Kramáře si představitelé pravoslavné církve kladli docela jiné otázky, tak například zda si dát ještě další chod, jestli by vám kolega nepodal sůl nebo kdo dělal tak výbornou vajíčkovou pomazánku. Správě hřbitovů se ale podobné hostiny zrovna nezamlouvaly. Kauze se věnovali Lukáš Prchal a Jan Moláček.

Miloslavu Roznerovi se naopak asi určitě možná zamlouvá Sněmovna. Ačkoliv poslanecký mandát neobhájil, ve Sněmovně zůstane a bude pomáhat poslankyni Ivetě Štefanové. Posty asistentů obsadí za hnutí Tomia Okamury i další známé osobnosti.

V zahraniční rubrice najdete text Magdaleny Slezákové o tom, proč se Čína vrhla zpátky do náruče uhlí a proč to nemusí být nutně špatná zpráva. V textu Petry Procházkové se zase dočtete, že si súdánští generálové nechali převrat schválit v Moskvě a Rusko teď blokuje sankce i slovo puč.

