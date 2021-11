Obrat Kremlu o 180 stupňů: Kreml zezelenal, Mrazík a permafrost roztávají

Čtvrtý největší producent skleníkových plynů na světě se v posledních týdnech oficiálně proměňuje v zeleného aktivistu. Rusko slíbilo uhlíkovou neutralitu do roku 2060. Taje mu permafrost a hoří lesy. K tomu se bojí, že lidstvo se bez jeho ropy a plynu obejde dříve, než na to bude ruská ekonomika připravena. Co vše je za náhlým obratem Putinova Kremlu?