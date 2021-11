Američané s napětím sledují guvernérské volby ve Virginii. Výsledek ukáže, zda má Trump stále moc

Guvernérské volby ve státě Virginia jsou prvními státními volbami od nástupu Joea Bidena do prezidentského úřadu. Bývají proto považovány za referendum o práci Bílého domu. Ty letošní jsou navíc první zkouškou, jak velkou moc má bývalý prezident Donald Trump.

Republikánský kandidát Glenn Youngkin totiž s Trumpem ani jednou osobně nevystoupil a několikrát se od něj nenápadně distancoval. Pokud by vyhrál, byla by to pro republikány důležitá zpráva: že dokážou uspět i bez Trumpa.

Významné by to bylo i pro demokraty, jejichž kandidát Terry McAuliffe má za republikánem těsnou ztrátu. Dozvěděli by se, že nedokážou