Nejvíce mě těší, když jsou lidé mojí hudbou zhnuseni, říká kontroverzní rapper Řezník

V roce 2013 mu organizátoři Českého slavíka upřeli vítězství v jedné z kategorií kvůli vulgaritě a propagaci násilí. Kontroverzního rappera však lidé letos znovu nominovali do užšího výběru a opět má šanci vyhrát soutěž, o níž však nemá valné mínění: „Český slavík je jen zábavní pořad, nelze ho brát jako anketu, která by odrážela skutečný stav tuzemské popkultury,“ říká v rozhovoru s Deníkem N hudebník, filmový producent, tvůrce počítačových her i kreslíř vtipů Martin Pohl, který vystupuje pod pseudonymem Řezník.

V rozhovoru s rapperem a filmařem Řezníkem mluvíme například o:

jeho vyloučení z ankety Český slavík;

reakcích posluchačů na jeho styl horrorcore;

chystaném filmu Párty Hárder, na který se složili fanoušci;

jeho vztahu k politice.

Úvod: U Řezníka ve sklepě

Oba máme pár minut zpoždění. Já proto, že mě navigace nejdříve zavedla na jinou adresu, on prý proto, že musel jet celou cestu za popelářským vozem. Máme se sejít v Řezníkově žižkovském skladišti. Okamžitě mi vyvstane na paměti jeho píseň Ta holka v mym sklepě, která v době svého vzniku vyvolala velmi bouřlivé reakce. Byť v nadsázce, ovšem velmi naturalisticky popisuje násilné sexuální praktiky zvrhlíků typu Josefa Fritzla, a to i názorně ve videoklipu. Právě kvůli ní kontroverzního rappera v roce 2013 vyloučili ze soutěže Český slavík, ačkoliv se měl podle výsledků divácké ankety stát vítězem kategorie Hvězda internetu. Sponzor soutěže, Karlovarské minerální vody, mu tehdy odepřel odměnu 100 tisíc korun, která vítězi náležela. A to byl začátek konce zkostnatělé ankety, která navazovala na tradici Zlatého slavíka z dob komunistické éry. Letos anketa Český slavík po čtyřech letech vstala z mrtvých s novým sponzorem – zaštiťuje ji miliardář Karel Janeček, který si na ní testuje svůj matematický model hlasování, jejž se snaží prosadit do volebního zákona.

Kolegové už se se mnou v duchu loučí naposledy, ale já se pořád utěšuji, že jde přece jenom o skladiště cédéček, knih a oblečení pro fanoušky horrorcoru. Když dorazím na smluvenou adresu, nacházím tam ke svému údivu růžovou cukrárnu, která nezměnila svůj design snad od sedmdesátých let. Před ní čeká sympatický mladík, gentlemansky mi koupí kafe do kelímku a jdeme do… sklepa!

„Než jsem si to tu pronajmul, býval tady bordel,“ provádí mě svým královstvím. Na zemi překračujeme krabice od oblečení značky, kterou založil pro své fanoušky. Kromě toho, že tu balí objednávky z e-shopu, přímo tady nahrává i hudbu – štosy černých triček a mikin s logem ZNK prý dobře izolují okolní hluk. A také tu přijímá návštěvy. Na židli, kam mě Řezník usadí, nedávno seděl například Matěj Ruppert, který dabuje jednu z postav připravovaného dílu jeho počítačové hry Život není krásný.