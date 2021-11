„Je dobře, že zavedli přísnější opatření, ale vůbec nestíhám.“ Restaurace začaly kontrolovat u hostů bezinfekčnost

Ode dneška musí personál restaurací kontrolovat u zákazníků doklad o bezinfekčnosti. Deník N vyrazil v době oběda do podniků v centru Prahy. Někde si stěžovali na to, že jim kvůli opatření ubylo hostů, jinde měli i dnes plno. Co říkají na novou povinnost zaměstnanci restaurací nebo hosté?