Dokážu si představit, že koalici se Starosty postavíme za čtyři roky znovu, říká Bartoš

Když jsem byl ve volebním štábu v La Fabrice, zaujalo mě, že si vedení strany během sčítání výsledků zalezlo do zázemí a až do tiskové konference jste nevyšli ven. Co tam probíhalo?

Radili jsme se. Už při nízkém sečtení okrsků bylo vidět, jaký vliv má na výsledky kroužkování. Poměrně brzy jsem viděl, že nebudeme mít moc poslanců.

Potkal jsem během večera několik poslanců, kteří si překroužkování Starosty nechtěli připustit a pořád říkali, ať si počkám na finální výsledky. Kdy jste si to přiznal vy?

Já vlastně nevím. Přiznal jsem si to, když jsem měl projekci od našich analytiků o celkovém výsledku. Tam byly dvě roviny. Doufal jsem, že se nerozhodnutí voliči v závěru rozprostřou jinak přes koalice. Podle mě tam velkou roli hrálo i to, že lidé nakonec chtěli porazit Andreje Babiše.

Chtěli volit vítěze.

Velkým cílem voleb bylo zbavit zemi vlády oligarchy. Myslím si, že tak přemýšlelo hodně lidí. Umožnit stranám, které se profilovaly jako demokratická opozice, aby skládaly vládu. O tom byly volby. Ukončit chaos a věc, kterou do politiky přinesl Andrej Babiš. Takže za mě tam byla určitá radost, protože velkého cíle se podařilo dosáhnout.

No, nevypadal jste ten večer úplně radostně.

Když jste lídr a srdcař a věci děláte opravdově, ne pro efekt