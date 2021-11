Druhá kabina na Ještědu jela volně vstříc dolní stanici. Životy lidí v ní zachránila pružinová brzda

Snímky z tragické havárie lanovky na Ještěd musely zasáhnout každého, kdo kdy kabinou na vrchol nad Libercem jel – nebo kdo mával jedoucím lanovkám, ať v létě, nebo v zimě, například z osvětlené noční sjezdovky F10 přímo pod lany. Lanovku znali i pamětníci, však desítky let vozila návštěvníky na „starý“ Ještěd, než v 60. letech vyhořel.

Na snímcích z havárie lanovky je dobře vidět, že obě kabiny – zřícená, v jejíchž troskách zahynul průvodčí, i ta druhá s cestujícími – byly na místech, kde by za normálních okolností současně být nemohly.

Lanovka byla totiž konstruovaná tak, že každá kabina měla vlastní nosné lano, po němž jezdila jako po kolejnici, a dále společné lano tažné: tím byly obě kabiny spojeny. Když jedna jela nahoru, druhá proti ní jela dolů.

Torzo havarované kabiny zůstalo ležet poblíž podpěry (dráha má od rekonstrukce v 70. letech jen jednu), která se nachází přibližně ve středu dráhy. Druhá kabina zůstala na nosném laně pár desítek metrů od dolní stanice lanovky.

Obě možná vysvětlení, jak se to mohlo stát, nasvědčují velkému dramatu. První: 22,4 milimetru silné tažné lano prasklo krátce poté, co se obě kabiny vydaly sobě vstříc z horní a dolní stanice. Horní z kabin by v tom případě čekalo půl kilometru – část po nosném lanu, část po zemi po pádu. Druhá možnost: obě kabiny ujely delší trasu, než se lano přetrhlo – a pak se obě rozjely samospádem dolů.

Hodně rychle, protože ještědská lanovka v průměru na každé tři metry dráhy vystoupá či klesne o metr.

