Očkování dětí proti covidu-19 se přiblížilo. Do Česka má dorazit první dávka vakcín v prosinci

Americké Středisko pro kontrolu nemocí (CDC) by mělo v úterý rozhodnout, zda může v zemi začít očkování dětí od pěti do 11 let proti covidu-19. Bílý dům už vydal prohlášení, že vakcinace pak odstartuje „v následujících dnech“. Pediatrickou látku vyhodnocují i úřady Evropské unie. V Česku by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mohly být první přípravky pro zmíněnou věkovou skupinu v druhé polovině prosince.