Klimatologové: Jaké zastavení růstu teploty je nereálné a které už způsobí konflikty o vodu a potraviny

Současná opatření, která byla zavedena po Pařížské dohodě o změně klimatu z roku 2015, by do roku 2100 snížila globální teplotu o 0,7 stupně Celsia, a růst by tedy stlačila na 2,9 stupně Celsia oproti předindustriální éře.

Nové závazky, o nichž hovořilo několik zemí těsně před konferencí OSN o změně klimatu ve skotském Glasgow, by situaci zlepšily, ale ani v takovém případě