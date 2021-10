Berou stroje lidem práci? Naopak, firmám stále chybí kvalifikovaná pracovní síla

Statistiky ukazují, že až 80 procent průmyslných firem na českém trhu během minulého roku i přes výpadky spojené s pandemií koronaviru ponechalo nebo navýšilo rozsah investic do rozvoje a inovací. Zároveň ale až 60 procent společností stále nemá plán digitalizace.

„Průmyslové firmy už z velké části pochopily, že bez prvků Průmyslu 4.0, ke kterému patří i automatizace, se jednoduše neobejdou, pokud chtějí na trhu působit i za 15 nebo 20 let. Některým firmám to ale ukázala až pandemie v době, kdy se řešily výpadky materiálů, a především personálních kapacit,“ říká Alena Nováková z Národního centra Průmyslu 4.0.

Právě otázka spolupráce automatizovaných strojů a lidské pracovní síly je výzva, která proces rozvoje a inovací provází. Průzkum Národního centra Průmyslu 4.0 upozorňuje, že až 93 procent firem zaznamenalo v minulém roce nedostatek kvalifikované pracovní sily.

Bez strojů by některé produkty neměly šanci

Automatizace a inteligentní technologie proto pomáhají doplnit chybějící pracovní síly, a také posouvají možnosti výroby do dalších úrovní. „Výroba bez využívání pokročilých technologií je samozřejmě také možná, ale má mnohem větší nároky na výrobní prostory a náklady, větší chybovost, a zároveň by zapříčinila vyšší cenu produktů. Automatizace umožňuje na trh uvádět inovativní produkty, které by jinak nikdy nevznikly,“ upozorňuje Ondřej Jireš z české biotechnologické společnosti Contipro, která patří k největším dodavatelům kyseliny hyaluronové na světě.

Contipro se mimo jiné také pyšní například první nanofarmaceutickou linkou na světě, na které vznikají produkty s aktivní nanovlákennou vrstvou. Inteligentní technologie se zde využívají prakticky v celém výrobním procesu a díky inovacím dokázala tato východočeská společnost zrychlit produkci až na pětinásobek původních hodnot. Ani tato moderní technologie by ale nemohla stoprocentně fungovat bez pomoci zaměstnanců.

„Už na zavedení se podílel tým zkušených zaměstnanců. Během samotné výroby jsou na místě operátoři, kteří zařízení ovládají. Naši specialisté zároveň mohou i prostřednictvím vzdáleného přístupu kontrolovat nastavení strojů nebo například upravovat kamerový systém. Spolupráce je proto nastavena efektivně a podle požadavků výroby,“ vysvětluje Ondřej Jireš z Contipra.