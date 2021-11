Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

Co nám poslední slova lidí před smrtí mohou říct o nás samotných

Brian David Sweeney neměl mnoho času přemýšlet o tom, co své ženě Julie řekne v telefonátu, o kterém tušil, že je poslední. „Pokud to nedopadne dobře, a nevypadá to dobře, chci jenom, abys věděla, že tě absolutně miluju,“ zněla nakonec zpráva, kterou jí nechal na záznamníku, když se na palubě letu číslo 175 řítil k jižní věži Světového obchodního centra.

Dvacet let od teroristických útoků z 11. září 2001 opět nasvítilo tyto události i slova Briana Davida Sweeneyho a mnoha dalších. Neobvyklost tehdejších událostí vedla k tomu, že máme neobvykle velký a veřejný záznam toho, co se lidé v posledních chvílích rozhodli udělat a říct.

„Je tu hodně kouře a jenom jsem chtěla, abys věděl, že tě budu vždy milovat,“ nechala zprávu na záznamníku svého muže Melissa Harrington Hughesová, v té chvíli ve 101. patře severní věže Světového obchodního centra, bez šance na únik.

„Chci ti říct, že tě miluju. Prosím, řekni mým dětem, že je moc miluju. A moc mě to mrzí,“ říkala svému muži letuška z letu United 93 CeeCee Lylesová.

Toho rána zazněly pochopitelně i jiné telefonáty – hovory plné zděšení na pohotovostní linky. Lidi, kterým se na chvíli povedlo strach potlačit, ale spojuje jedno