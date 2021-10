Notes: Když prezident nemohl připichovat metály, z Hradu lid popichoval jeho předchůdce

Včera jsme si připomněli 103. výročí vzniku samostatného Československa, svátek, který tradičně vrcholí předáváním státních vyznamenání na Hradě. Jelikož prezident Miloš Zeman spočívá na lůžku ve vojenské nemocnici, a nemohl tedy včera ve Vladislavském sále připichovat vyznamenaným na hruď jejich řády, popichoval lid v projevu z Míčovny Pražského hradu svými jedůvkami alespoň jeho předchůdce Václav Klaus.

O tamním „obskurním“ srocení píše v komentáři Honza Moláček. A dodává: „Česká republika i my to přežijeme, máme za sebou tvrdý trénink a před sebou vyhlídku, že by země mohla mít v dohledné době důstojnější politickou reprezentaci.“

I když nemohl nemohoucí prezident vyznamenávat své favority (a další) osobně, ústy svého mluvčího vzkázal, že tak učiní 1. ledna 2022, a my jsme si tedy mohli oddechnout, že o tu parádu (snad) nepřijdeme. Kompletní seznam vyznamenaných byl včera zveřejněn.

Jako vždy mezi nimi byla i jména válečných veteránů, jejichž oceňování málokdy budí jakékoliv kontroverze. Letos však metál získal muž, který si své dobrodružné letecké zkušenosti z perutí RAF vymyslel… Ale brzděte, než pozvednete obočí a vynesete nad panem Janem „Prášilem“ Horalem soud, zkuste se do Honzova textu začíst. Stačí začít, je tak hezky napsaný, že vás chytne a hned budete mít pocit, že čtete námět na biják. Máloco v životě je totiž jen černé, nebo bílé.

Jedno z nejsilnějších témat posledních dní je krach energetické společnosti Bohemia Energy a obrovský růst cen energií na trhu vůbec. „Kvůli prudkému zdražování energií míří do finanční propasti statisíce lidí,“ píše Michal Tomeš v titulku svého textu. Je emotivní, ale odráží krutou realitu. V závažných problémech se ocitají a ještě ocitnou zejména senioři a samoživitelky, nové zálohy za energie jsou i několikanásobně vyšší než ty původní. Dovolají se lidé v nouzi pomoci? A jak odborníci hodnotí dosavadní kroky vlády?

Společnost Facebook oznámila, že změní jméno. Ale ani pod názvem Meta nejspíš neunikne obviněním, která se na vedení Facebooku a jeho praktiky valí z dokumentů a úst jeho bývalé datové analytičky Frances Haugenové. Naše americká reportérka Jana Ciglerová v obsáhlém, ale čtivém textu popisuje její příběh. „Začala jsem pracovat ve Facebooku, protože jsem věřila, že z nás dokáže dostat to nejlepší. Teď ale vím, že činnost Facebooku ubližuje dětem, zasévá rozpory a oslabuje demokracii,“ cituje Jana slova Haugenové před Kongresem. Třeba z toho jednou bude pokračování slavného filmu Social Network 2.

Spoustu dalších postřehů a podrobností k tématu si můžete poslechnout ve Studiu N. Hostem Filipa Titlbacha dnes byla transatlantickým spojením právě Jana.

Nenechte si ujít skvělý článek Evy Mošpanové o tom, jak je možné, že příběh Lady Di je stále tak živý a filmy a seriály dobře živený, jako by princezna nezemřela před čtyřiadvaceti lety, ale „právě opustila místnost“, jak říká jedna z respondentek v textu.

Pronajali byste malý byt velké rodině? A rodině Dezidera Baloga? Jaký trest si zaslouží mladík za vykradenou trafiku? A když to bude Rom? Nahlásíte rodiče žáka s 50 neomluvenými hodinami na „sociálku“? A když to budou Vietnamci? Víte, co je největší nesmysl na světě? Rom studující při zaměstnání. Ha ha. Zasmáli jste se? Výsledky velkého výzkumu mezi mladými lidmi přináší i překvapivá sdělení, která rozebíráme s jeho spoluautorem Lukášem Houdkem z HateFree Culture v rozhovoru, který se nám zvrtnul v hodně osobní povídání.

„Vyrostl jsem na včelce Máje,“ svěřuje se přední světový interpret elektronické hudby, průkopník techna Paul Kalkbrenner ve svém vůbec prvním a jediném českém rozhovoru, který poskytl právě Deníku N. Doma si prý pouští všechno, jen ne techno. (Tak to jsme dva…)

Na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě má i Deník N svá želízka v ohni. Na slavnostní projekci zde byly představeny první díly seriálu Novinářky, ve kterém má jednu ze tří hlavních rolí naše brněnská a investigativní reportérka (a zároveň pedagožka) Jana Ustohalová. Seriál bude od ledna vysílat Česká televize.

Ale slavíme úspěch i v rolích vedlejších. V dokumentu o filmovém kritikovi Kamilu Filovi Síla drží vedoucí kulturní rubriky (vrchní enkový kulturista) Ivan Adamovič činku a reportérka Adéla Karásková Skoupá pivo. A je to prý síla.

Za celou redakci Deníku N, který včera oslavil třetí výročí svého vzniku, se loučí Lenka Vrtišková Nejezchlebová. Přeji krásný víkend, krom koukání na filmy a seriály nezapomeňte taky na čtení novin. Nejlépe těch našich.