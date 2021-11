Soustava poválečných aliancí se rozpadá. Evropa už na Blízkém východě nemůže být jen v závěsu USA, říká arabista

„Posílení evropské bezpečnosti nepůjde docílit bez zemí bývalého komunistického bloku. Vzhledem k výsledku sněmovních voleb bude mít západní Evropa v České republice oporu,“ říká v rozhovoru pro Deník N přední světový odborník na dění na Blízkém východě, francouzský arabista a politolog českého původu Gilles Kepel. Do Prahy zavítal již tradičně jako řečník na konferenci Forum 2000, důvodů cestovat do Česka má však v poslední době víc. Koncem roku vyjde český překlad jeho obsáhlé a veleúspěšné monografie Cesta z chaosu – chronologie krizí ve Středomoří a na Blízkém východě od sedmdesátých let po současnost. Kepel právě dokončuje autobiografickou knihu o svých českých kořenech, na níž pracuje posledních sedm let.