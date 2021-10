Lhal, že byl stíhačem RAF, komunisty utiskovaným letcům pomáhal. Příběh oceněného veterána Jana Horala

Byly doby, kdy Horal mluvil o tom, že má na kontě 156 bojových letů v britském Královském letectvu (RAF). Popisoval detaily vzdušných soubojů, sestřely, Němce útočící ze strany „od slunce“ (oblíbený manévr, kdy oslněný obránce útočníka nevidí). Jenže když v roce 2004 za charitativní podporu letců obdržel Řád britského impéria, vyšlo najevo, že válečným stíhačem nikdy nebyl.

K tomu jeden drobný, ale ne nevýznamný detail: ocenění, kterého se Horalovi nyní, deset let po smrti, dostalo, nebylo uděleno za bojové zásluhy, ale za „zásluhy o stát v oblasti kultury“.

To je u účastníků bojů stejně mimořádné jako to, že by si značnou část historek vymysleli.

Oceňování druhoválečných veteránů prezidentem republiky je citlivá záležitost. Ještě nedávno jich žily tisíce, letos na jaře už jen dvě stovky. Obrovskou osobní statečnost projevili mnozí z nich, mezi vyznamenávanými jich ke 28. říjnu tradičně za všech polistopadových prezidentů bývalo několik jednotlivců. Prezidenti tak z návrhů vždy vybírali.

V Česku existuje řada veteránských spolků i organizací, které návrhy na vyznamenání podávají. Vyšší šanci, že dotyčného hlava státu vybere, může zaručit prostředník, který