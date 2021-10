Fascinují mě nádherné vady ostatních lidí, říká autor životopisných bestsellerů

Váš román o slavném malíři nese jméno ženy, která se jeho ženou nikdy nestala. Jak jste na ni přišel?

Byl jsem před nějakou dobou v New Orleans a zaujalo mě, že tam mají dům, v němž jistou dobu pobýval Edgar Degas. Moc jsem toho o něm nevěděl, ale ten dům mě upoutal. Hned jak jsem do něj vstoupil, mi bylo jasné, že se se mnou něco děje. Když jsem jím procházel, zaujalo mě, že mnoho stěn je ověšených reprodukcemi s ženou aranžující květiny. Tehdy jsem ještě nevěděl, jakou roli sehrála v životě Edgara Degase, ale zarazila mě informace, že je slepá. Slepá žena aranžující květiny ve váze, takový paradox, to mě ohromně přitahovalo. Chtěl jsem pochopit, co ji k tomu vedlo a jak si při tom vůbec počínala. Spousta postav v mých knihách jsou lidé, kteří žijí ve světě, do nějž svým způsobem nepatří, fascinuje mě, jak se v něm pohybují.

Co jste se o této ženě při svém pátrání dozvěděl?

Jmenovala se Estelle a byla to Degasova sestřenice z New Orleans. Zažila útrapy americké občanské války a prchla kvůli nim do Evropy, kde nějakou dobu pobývala v Degasově domě. A tam to všechno začalo. Byla to jediná žena, kterou malíř