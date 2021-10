Zemana zastoupil Klaus. České republice dál dlužíme důstojnou oslavu narozenin na Hradě

Komentář Jana Moláčka: Sedm předcházejících osmadvacátých říjnů si privatizoval prezident Miloš Zeman, který státní svátek využíval hlavně k protlačování své politické agendy, odměňování věrných a útokům na své neoblíbence. Letos mu v tom zabránila nemoc, ochotně ale zaskočil jeho předchůdce ve funkci. Česká republika i my to přežijeme, máme za sebou tvrdý trénink a před sebou vyhlídku, že by země mohla mít v dohledné době důstojnější politickou reprezentaci.