Financial Times: COP26 není žádné cvičení

COP26 může být poslední šancí, jak lidstvo nasměrovat na cestu k uhlíkové neutralitě do roku 2050, píše Martin Wolf, hlavní ekonomický komentátor Financial Times.

Nejnovější zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu potvrzuje, že lidská činnost má na klima zásadní vliv. Naštěstí je tu ještě zpráva Mezinárodní energetické agentury (IEA) „Výhled na světovou energetiku pro rok 2021“, v níž se dočteme, co s tím dělat, a to velmi podrobně a za přijatelnou cenu. Přesto neděláme, co bychom měli, a emise tak stále rostou. Změní se to na konferenci COP26 v Glasgow? Pochybuji o tom.

O antropogenní povaze změny klimatu již není nutné diskutovat. Podstatné je